Roman Reigns y Jacob Fatu firman el contrato del Combate Tribal para Clash in Italy

La guerra dentro de la familia samoana alcanzó un nuevo nivel luego de que Roman Reigns y Jacob Fatu firmaran oficialmente el contrato para su esperado Combate Tribal en Clash in Italy.

El segmento cerró el programa con una tensión enorme entre ambos, dejando claro que el dominio de The Bloodline cambiará para siempre después del enfrentamiento.

► Jacob Fatu llegó listo para destruir todo

Adam Pearce apareció inicialmente en el ring con el contrato oficial del combate. Jacob Fatu fue el primero en salir a escena y rápidamente firmó el documento.

Sin embargo, la tensión explotó inmediatamente cuando “The Samoan Werewolf” lanzó violentamente las sillas y la mesa contra los miembros de seguridad que esperaban en la rampa.

La seguridad ingresó rápidamente al cuadrilátero para intentar controlar la situación justo antes de la aparición de Roman Reigns.

► Roman Reigns dejó claro lo que está en juego

Con el público coreando su nombre, Roman Reigns caminó lentamente hacia el ring y firmó el contrato frente a Jacob. Posteriormente, ordenó que la seguridad abandonara el cuadrilátero.

Reigns aseguró que Jacob debió haberlo reconocido desde su derrota en Backlash y continuar con su vida. Pero Fatu dejó claro que jamás hará eso.

Jacob reconoció que Roman llevó a la familia samoana hasta la cima, aunque aseguró que ya no es capaz de seguir elevándolos y que llegó el momento de un nuevo rumbo.

► El liderazgo de The Bloodline estará en juego en Clash in Italy

Jacob Fatu recordó que en un Combate Tribal todo está permitido y prometió que habrá consecuencias cuando destruya a Roman en Italia.

Por su parte, Reigns dejó claro lo que significa este combate: si Jacob gana, se convertirá oficialmente en el nuevo Jefe Tribal. Pero si pierde, tendrá que reconocerlo, someterse y adorarlo.

Fatu respondió asegurando que incluso perdiendo seguirá teniendo trabajo en WWE, pero cuando gane, todo el mundo aprenderá a reconocerlo.

El segmento terminó con ambos estrechando sus manos en un gesto ceremonial samoano mientras acercaban sus cabezas, dejando una imagen poderosa antes de Clash in Italy.