Roman Dolidze ganó pelea de UFC con el STF de John Cena

La noche del 3 de diciembre, se llevó a cabo el evento UFC Orlando: Thompson vs. Holland. Y allí, ocurrió algo bastante sorpresivo para los fans casuales y que generalmente son fans de la lucha libre, y fue el hecho de que uno de los peleadores utilizó el STF de John Cena.

Se trató de The Caucasian Roman Dodlize, un peleador de 34 años de edad de Georgia, qe ha acumulado a lo largo de su etapa 12 victorias y una derrota. Su victoria más reciente llegó por nócaut técnico en contra de Jack Hermansson en dicha pelea que les mencionamos anteriormente, en donde previo a su victoria, utilizó el STF de Cena.

Shayna Baszler, luchadora de WWE, y Shane Helms, productor de luchas en la empresa, reaccionaron a la movida en su Twitter:

STF in the UFC! Niiiice

«¡STF en la UFC! Cool».

Así fue la variante del STF, que es una versión del Calf Crusher que utiliza AJ Styles. En realidad, estas movidas son muy entrenadas a nivel de MMA y Brazilian Jiu-Jitsu, aunque son difíciles de implementar en un combate competitivo real, y mucho más difícil a nivel profesional, sin embargo, esta vez ocurrió, y los fans de WWE pudieron tener un momento divertido recordando tanto a Cena como a Styles. Aunque, claro, en este caso, lo usa para lograr controlar la espalda de su rival y poder darle golpes libremente.

Wow! Back control with a calf slicer! That is one hell of a position. Congrats Roman Dolidze! #UFCOrlando #ufc pic.twitter.com/y6HenxpB4t

— Josh Dill (@joshjdill) December 4, 2022