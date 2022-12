La pelea que Ali Abdelaziz ofrece a Conor McGregor

Al mánager de Gaethje le encantaría ver una pelea entre Justin Gaethje y Conor McGregor en 2023, sin importar la categoría de peso.

Desde que entró en la UFC, Justin Gaethje se ha establecido como uno de los pesos ligeros más peligrosos de la lista. Su estilo, muy cercano a los aficionados, también lo ha convertido en uno de los luchadores de MMA más populares.

Ambas cualidades han puesto a Gaethje en la lista de candidatos para una pelea de regreso de McGregor. Y al menos, según el gerente de Gaethje, Ali Abdelaziz, Gaethje destruiría al Notorious One en este punto de sus respectivas carreras.

«Me gustaría ver a Justin Gaethje destruir a Conor McGregor y ponerlos en una silla de ruedas. Me encantaría ver eso. (¿En 170 libras?) No importa, en cualquier lugar, él puede tomar todos los esteroides que quiera. Puede tomar todo el EPO todo, lo que quiera tomar lo puede tomar».



A pesar de querer ver la pelea entre McGregor y Gaethje, Ali Abdelaziz expresó su duda de que McGregor realmente esté dispuesto a pelear con alguien tan peligroso como su cliente.

«Me gustaría ver esta pelea, pero sabemos que ya no le gustan las peleas difíciles. Quiere peleas fáciles. Probablemente no va a pelear con Justin Gaethje».

Pero, si los dos gigantes del peso ligero terminan peleando entre sí, la UFC tendrá mucho material promocional ya que McGregor y Justin Gaethje han ido de un lado a otro numerosas veces en los últimos años.

Esto incluye todo, desde Gaethje llamando a McGregor irrelevante ya que no ha ganado una pelea en varios años, hasta McGregor llamando a Gaethje por sus comentarios de abandono. Más recientemente, donde Justin Gaethje expresó sentimientos similares a los de su gerente, ya que también cree que McGregor no estará dispuesto a entrar en el octágono contra él porque es demasiado peligroso para el irlandés.