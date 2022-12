Los pesajes de los luchadores de UFC on ESPN 42 se llevaron a cabo este viernes en la mañana y puedes obtener los resultados completos aquí.

Los pesajes tuvieron lugar en el hotel sede de la UFC en Orlando, Florida. El cercano Amway Center acoge el cartel del sábado, que se emite por ESPN y se transmite por ESPN+.

Entre los que se pesan están el ex retador del título de peso welter Stephen Thompson (16-6-1 MMA, 11-6-1 UFC) y Kevin Holland (23-8 MMA, 10-5 UFC), que se enfrentan en la pelea estelar. Además, Bryan Barberena (18-8 MMA, 9-6 UFC) se enfrenta al ex campeón de peso ligero Rafael dos Anjos (31-14 MMA, 20-12 UFC) en el peso welter.

Los resultados completos del pesaje de UFC on ESPN 42 incluyen:

CARTEL PRINCIPAL

Stephen Thompson (170) contra Kevin Holland (170,5)

Bryan Barberena (170,5) contra Rafael dos Anjos (170)

Matheus Nicolau (126) contra Matt Schnell (126,5)*.

Sergei Pavlovich (255) contra Tai Tuivasa (266)

Roman Dolidze (185,5) contra Jack Hermansson ()

Eryk Anders (186) contra Kyle Daukaus (184,5)

CARTEL PRELIMINAR

Niko Price (170) contra Phil Rowe ()

Emily Ducote (115,5) contra Angela Hill (115,5)

Clay Guida (154,5) contra Scott Holtzman (155,5)

Marc Diakiese (155,5) contra Michael Johnson (156)

Darren Elkins (145) contra Jonathan Pearce (146)

Tracy Cortez (125) contra Amanda Ribas (125)

Natan Levy (156) contra Genaro Valdez (156)

Francis Marshall (145) contra Marcelo Rojo (145)

Yazmin Jauregui (115,5) contra Istela Nunes (114,5)

*Schnell no cumplió con el límite de peso mosca en su primer intento y tiene hasta el cierre de la ventana oficial de pesaje a las 11 a.m. ET para cortar el peso adicional.