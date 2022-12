El peso welter de la UFC, Jorge Masvidal, cree que Kayla Harrison debe mantener la cabeza alta a pesar de su primera derrota profesional.

Durante una reciente entrevista con MMA Fighting, Masvidal dio su opinión sobre la primera derrota de Harrison en su carrera.

«Una gran parte de mí está aturdida, pero una gran parte de mí es como, esta es la tercera vez que has luchado con esa chica», dijo Masvidal sobre Harrison. «No fue como, ningún disgusto. Ya la ha vencido dos veces de forma muy convincente. No quiero quitarle nada a esta chica, obviamente. Pacheco es un galán… Para vencer a alguien que te ha ganado dos veces, tienes que pasar por muchas adversidades mentales y cosas así»

«En cuanto a Kayla… Que le ganara por tercera vez quizá no fuera tan motivador. Sigo pensando que Kayla es la mejor luchadora, pero no fue su noche. Ella no estaba tan en él como ella necesitaba ser. Pero todavía es discutible que ella ganó, porque ella estaba en la parte superior, ella estaba controlando. No estaba haciendo daño, pero otros (jueces) se lo habrían dado por estar encima… Soy parcial, cierto… Creo que algunos podrían decir que ganó ese asalto (el quinto)… Sigo pensando que fue una gran pelea, una pelea reñida».

Harrison ha admitido que este era su último año en el formato de temporada de la PFL, aunque está por ver si cumplirá esa promesa. La PFL lanzará su división de pago por evento el próximo año y una pelea con Cyborg podría encabezarla.

Mientras tanto, Harrison cuenta con el apoyo de su familia de la ATT mientras lidia con la pérdida e intenta abrirse camino de nuevo en el escalón superior del deporte.