Vince Russo ataca a fans de AEW por apoyar a The Elite

Sin duda alguna, el siempre recordado y siempre polémico Vince Russo, ha dejado ver recientemente su fanatismo por CM Punk. Le agrada Phil Brooks, y hasta ha pedido que regrese de forma inmediata a WWE, incluso colocándolo como ganador del Royal Rumble 2023.

Todo esto le ha generado críticas de los fans, pues, ahora mismo CM Punk es un paria en AEW debido a que golpeó a Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson en una pelea tras bambalinas luego del PPV All Out 2022. Sin embargo, Russo se mantiene y ha criticado a los fans de AEW por no apoyar a Punk. Estas fueron sus declaraciones:

.@AEW Marks can't UNDERSTAND why I don't take their Company Seriously? Your initial audience on @TBSNetwork is down 600K from where you started OVER 3 years ago. So what do you do? You have three EVPs of the Company mock a Wrestler who's no longer there. Who's the Joke on?

