Road Dogg: «Billy Gunn está triste por faltar al 25 Aniversario de D-X»

Billy Gunn no pudo estar el pasado 10 de octubre en Raw en la celebración del 25 Aniversario de D-Generation X, la cual si bien fue corta y no tan emotiva, dejó contento a los fanáticos. Sin embargo, sí que hizo falta Mr. Ass. El tema ha dado para mucho, y en la más reciente edición de su podcast Oh… You Didn’t Know, Road Dogg ha hablado al respecto:

«Me rompió el corazón. Y creo que la ausencia también le rompió el corazón a Billy. En realidad, Hunter tampoco estaba contento con eso. Shawn y X-Pac tampoco. Queríamos a la banda, todos los que pudiéramos volver a juntar. Chyna estaba allí en espíritu.

► Road Dogg habla de la ausencia de Billy Gunn en el 25 Aniversario de D-X

«Esto no sucedió así. Por lo que entiendo, es que hicimos todo lo que podíamos haber hecho, según me dijeron, pero no se pudo dar. No pudimos unirnos todos. Eso me dijeron, pero no sé la razón exacta porque ya no estoy dentro de esos círculos internos que tienen información privilegiada. Por mi cordura lo decidí así.

«Incluso, el día anterior, le envié un mensaje de texto a Billy diciéndole: ‘Oye, ¿vas a poder asistir? ¿Ya has encontrado alguna repuesta?’ Y él me dijo: ‘¡Sí! ¡Estoy dentro!’ Yo le respondí: ‘¡Oh, Díos mío! ¡Eso es increíble!’

«Literalmente, antes de aterrizar en casa, descubrí que no iba a estar. Le envié un mensaje de texto y no estaba feliz tampoco. Simplemente, no se pudo dar. Lo que sea… Entiendo que nosotros, AEW y WWE, no somos grandes fans el uno del otro desde el punto de vista comercial.

«Fue un gran problema. Y siento que le quitaron esa oportunidad y no pudo vivirla con nosotros. Me lamento mucho porque se hubiera dado así y sé que él también lo lamenta».

Lo que no sabía, o lo que no quiso contar Road Dogg, es que alguien dentro de WWE se negó a aceptar la condición de Tony Khan para prestarles a Billy Gunn, la cual era que se dijera que Gunn era parte de AEW, o que se agradeciera aAEW por dejarlo aparecer en el show.

No se sabe si fue Stephanie McMahon o Triple H o alguien más, pero WWE no aceptó esta condición de nombrar a AEW en Raw y Gunn no pudo estar en el show de reunión de D-X.