WWE consideró llevar a Billy Gunn al 25 Aniversario de DX

El más grande ausente en la celebración de los 25 años de D-Generation X fue Billy Gunn, quien hizo historia al lado no solamente de los degenerados, sino de Road Dogg como miembros de The New Age Outlaws y a la vez de D-X.

El motivo de su ausencia es bastante claro, dado que actualmente se encuentra bajo contrato con AEW como luchador, productor de combates e instructor de nuevos talentos tras bambalinas. Y, obviamente, WWE no quiere tener cerca a AEW, sin embargo, se las quería ingeniar para que el 25 Aniversario de D-X tuviera a todos sus miembros en el pasado show de Raw.

► Billy Gunn pudo aparecer en Raw

Y es que, según reporta Sean Ross Sapp de Fightful Select: «En WWE lanzaron la idea de tratar de traer a Billy Gunn para la reunión», lo cual fue algo que casi hasta el último minuto se pensó. Sin embargo, se desconoce si WWE alcanzó a contactarse con AEW para obtener el permiso, o si la idea fue desechada antes de llegar a ese punto.

Lo cierto es que Gunn no apareció en Raw y muchos fans creen que después de que Tony Khan revelara que estaba decepcionado de que dos personas que creían eran sus amigos (Stephanie McMahon y Triple H), no le hablaran más, las posibilidades de que AEW le permitiera a Billy Gunn salir en el show de WWE hubieran sido mínimas, sin embargo, no hay mucha información para decir que esto hubiera pasado, ya que Khan durante mucho tiempo intentó acercarse a WWE para hacer negocios juntos y se mostró abierto a colaborar con esta empresa.