D-Generation X y The Acclaimed: ¿Qué prefiere Billy Gunn?

33 años de carrera, 58 años de edad, pero Billy Gunn sigue haciendo historia en la lucha libre profesional. Recientemente, se encuentra como parte del grupo The Acclaimed, conformado por dos jóvenes talentos de AEW como lo son Max Caster y Anthony Bowens, y a quienes logró llevar a la cima con sus consejos y hacer que ganaran el Campeonato Mundial de Parejas AEW, por encima incluso de traicionar a sus hijos Austin Gunn y Colten Gunn, y golpearlos.

The Acclaimed y su frase «¡Hazme un tijeretazo, Papá Trasero!», aunque polémica, es lo más llamativo que tiene AEW en estos momentos, sobre todo a nivel de grupo, pues ha pegado muy bien entre los aficionados y estos gritan esta frase y ovacionan a The Acclaimed cada vez que los ven, de forma bastante orgánica.

► Billy Gunn habla de las similitudes entre D-Generation X y The Acclaimed

Lo cierto es que Gunn siempre ha sido un rebelde, y no por nada, está en la historia de la lucha libre profesional y es miembro del Salón de la Fama WWE como parte del grupo D-Generation X, que marcó toda una época en la lucha libre profesional. Recientemente, Gunn fue entrevistado por Justin Barrasso de Sports Illustrated, y allí comparó sobre estos dos grupos de los que ha formado parte. Estas fueron sus interesantes palabras:

«Congeniamos muy bien juntos. No estamos tratando de pelear entre nosotros. D-X fue un grupo tan bueno porque todos conocían cuál era su lugar, y ninguno de nosotros estaba tratando de competir por la mejor posición que pudiera tener otro.

Es lo mismo que pasa aquí. Todos encajamos muy bien juntos en The Acclaimed, y estamos enfocados solamente en hacer lo mejor colectivamente para el grupo. El objetivo es hacer que esto sea lo mejor posible, y estoy aquí para ayudarlos a ser lo mejor que puedan ser. Quiero que tengan el mismo éxito que yo tuve».

Finalmente, Gunn dijo que entendía por qué no pudo formar parte del 25 Aniversario de D-X celebrado el pasado 10 de octubre en Raw:

«Por supuesto que me hubiera gustado estar allí, pero entiendo que trabajo para otra empresa. Fue una decisión colectiva. No voy a culpar a nadie. No estoy amargado por eso. Somos dos compañías separadas, y simplemente, no funcionó el acuerdo y no pudo hacerse la aparición».