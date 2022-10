Tony Khan quería que WWE menciona a AEW en Raw

Hace un par de días, reportamos aquí en SÚPER LUCHAS que WWE estuvo dispuesta a todo y casi hasta el último minuto para poder tener a Billy Gunn en el 25 Aniversario de D-Generation X el pasado 10 de octubre en Raw. Sin embargo, ahora se ha podido saber la verdad, y esa es que la empresa no cedió a la única condición que les puso Tony Khan para autorizar la presencia de Gunn en el show.

Y es que según informó Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, WWE no solo contactó con AEW para ver si podían dejar aparecer a Billy en su show, sino que recibieron una respuesta de Khan en donde les daba la aprobación, pero condicionada a que WWE mencionara que actualmente estaba trabajando para AEW, lo cual, al final, no fue aceptado por la compañía, no se sabe si por Stephanie McMahon o por Triple H. Esto fue lo que reportó Meltzer:

► WWE no aceptó nombrar a AEW durante Raw

«Tony Khan accedió a dejar que Billy Gunn apareciera en el show de Raw, pero la condición que puso fue que durante el show, estando en el aire, se tendría que mencionar que Gunn era de AEW. O que AEW le permitió aparecer en el show, o alguna frase por ese estilo, mencionando a AEW, diciendo de cualquier forma posible que trabaja actualmente para AEW, dentro de la programación televisiva de WWE.

«Tal como lo hizo WWE cuando logró que Mickie James apareciera en el Royal Rumble del año pasado. WWE se estancó mucho tiempo en decidirse entre el sí o el no, y luego, en el último minuto, dijeron que no aceptaban esa condición y se canceló el trato logrado».