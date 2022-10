Así fue el debut en NXT de Ava Raine, la hija de The Rock

En la más reciente edición de NXT, The Schism, el grupo oscuro liderado por Joe Gacy, reveló a un cuarto miembro. Y, para sorpresa de todos, resultó siendo Ava Raine. Sí, así es, la hija de The Rock debutó oficialmente en la televisión de WWE.

El debut de Simone Johnson en televisión se dio luego de que Gacy hablara y le diera micrófono a The Dyad (Jagger Reid y Rip Fowler), también integrantes de su grupo. Luego, se reveló quién estaba detrás de la figura encapuchada parada junto a ellos, aunque se sospechaba que era una mujer porque tenía las uñas de las manos arregladas.

► Ava Raine tiene su primera aparición en la televisión de NXT

Luego, Raine realizó una promo que en redes sociales ha sido catalogada como buena por los aficionados. En la misma, dijo:

«El amor y la aceptación que The Schism me ha dado, desafía cualquier noción preconcebida de quién se supone que debo ser. Esta familia me complementa. Soy Ava Raine».

Luego de ser tendencia en redes sociales, la joven de 21 años de edad y luchadora de cuarta generación, reaccionó así a su debut:

i’ve found my family ✌🏽🙂 — A V A (@AvaRaineWWE) October 26, 2022

«He encontrado mi familia».

saved. 4 roots 1 tree. pic.twitter.com/LqPYIsSpn7 — A V A (@AvaRaineWWE) October 26, 2022

«Salvada. Cuatro raíces. Un árbol».

Recordemos que hace unos días reportamos aquí en SÚPER LUCHAS que Shawn Michaels dijo que Ava Raine estaba lista para hacer su debut en poco tiempo, y no mentía. A continuación, el video con el segmento de debut de Ava Raine en NXT:

