Último Dragón quiere luchar contra Chris Jericho en AEW

El luchador japonés Último Dragón, recordado en Estados Unidos por su participación como parte de WCW en la Guerra de los Lunes por la Noche en contra de WWE, se encuentra haciendo otra gira más por Estados Unidos.

La misma tendrá una parada el próximo 29 de octubre en el evento DEFY Kingdom Come, en donde hará equipo con el joven luchador de AEW, Nick Wayne, quien tiene tan solo 17 años de edad, pero que desde hace un año firmó un contrato con AEW, mismo que se podrá ejecutar solo desde 2023, cuando cumpla sus 18 años, y mientras tanto, tiene oportunidades como esta para aprender de los mejores.

► Último Dragón se ve luchando en AEW, pero no en WWE

Lo cierto es que Dragón no quiere que esta sea su última asociación con AEW, según unas recientes declaraciones otorgadas a Justin Barrasso de Sports Illsutrated y que producimos a continuación:

«Sinceramente, no estoy muy familiarizado con AEW. Pero, si tuviera la oportunidad, realmente me gustaría mucho participar en uno de sus shows y acabar mi rivalidad con Chris Jericho«.

Jericho y Dragón se enfrentaron en múltiples ocasiones desde 1995 en Japón, Canadá, Inglaterra y WCW en Estados Unidos. Ambos se habrían enfrentado en un total de 50 ocasiones, ya sea tanto en mano a mano como en luchas por equipos, mientras que habrían hecho equipo unas 15 veces en el CMLL de 1993 a 1995.

Por otra parte, esto respondió cuando le preguntaron si volvería a WWE:

«Mucha gente siempre me dice que debería volver a WWE ahora que Triple H está a cargo, pero, para mí fue un honor trabajar con Vince McMahon. Aunque no me dio muchas oportunidades, aprendí mucho tras bambalinas acerca del negocio. Ahora, estoy demasiado viejo para trabajar para WWE«.