Sami Callihan actualmente se mueve entre IMPACT y la escena independiente. Sin ir más lejos, durante el reciente Multiverse United 2 venció a DOUKI en una lucha South Philly Street Fight. Previamente, había estado batallando alrededor del Campeonato Mundial de Parejas de la Impact Zone con Rich Swann.

► Los rivales soñados de Sami Callihan

Este último combate hasta la fecha fue el 1346 de su carrera en la lucha libre profesional, siempre atendiendo a los registros de que disponemos. Tenemos que irnos hasta 2006 para hablar de sus inicios en las cuerdas. Y en 2023, aunque esto es así desde hace varios años, es todo un veterano de las cuerdas, un respetado, querido y exitoso guerrero.

Aún así, no tiene previsto retirarse pronto y aún tiene sueños por cumplir. Por ejemplo, en una aparición en Sunday Night’s Main Event estuvo hablando de algunos rivales que quiere tener. Aunque dos de ellos son imposibles, pues Abyss está retirado desde 2019 y trabaja como productor en WWE mientras que Mick Foley no lucha desde 2012.

«Tengo tres en mente. En primer lugar, Abyss. Abyss es alguien que ha tenido una de las mayores influencias en mi carrera. He tenido algunas conversaciones geniales con él en el pasado. Un combate Monster’s Ball entre él y yo en IMPACT Wrestling habría sido asombroso en cualquier generación. En segundo lugar, Mick Foley. Sé que es una lucha que probablemente nunca llegará a suceder. En tercer lugar, está uno de los hombres que ayudó a construir IMPACT Wrestling, Samoa Joe. Ese es un combate soñado para mí y para muchos fanáticos, una lucha que se me ha escapado durante toda mi carrera«.

La única opción posible ahora mismo es Samoa Joe, el Campeón Mundial Televisivo ROH, que trabaja tanto en la compañía donde reina como en AEW; en All In, enfrentará a CM Punk. Es interesante señalar que Sami Callihan no trabaja en Ring of Honor desde 2010 y que nunca lo ha hecho en la empresa All Elite.