Sami Callihan: «No es intergénero, es lucha libre»

Algunas compañías de renombre como IMPACT u otras de la escena independiente como GCW presentan verdaderas luchas intergénero, mientras que otras, ocasionalmente, como WWE, se limitan a poner a un luchador delante de una luchadora sin que él pueda verdaderamente golpearla. Evidentemente, eso no son combates intergénero, sino una suerte de los mismos, como mucho.

Finish of Sami Callihan vs Tessa Blanchard at Slammiversary #SLAMM17 @IMPACTWRESTLING pic.twitter.com/sp7Y0F3A0m — Blood Mark (@bloodmarkhenry) July 8, 2019

Y además no solo no son atractivos sino que socavan esa tan ansiada «igualidad» pues esa estaría en que un personaje varonil golpee a uno femenil como este hace con él o como haría con otro varonil también. Ese es el trato igualitario. No como aquello que sucedió en Rhea Ripley versus Akira Tozawa. O con la Campeona Mundial cada semana con Cody Rhodes o Seth Rollins.

►»No es intergénero, es lucha libre»

Y si hablamos de la Impact Zone tenemos que hacerlo de Sami Callihan, Tessa Blanchard y su rivalidad en torno al Campeonato Mundial. Y precisamente The New Horror estuvo hablando de ella en su reciente aparición en Women’s Wrestling Talk.

«Mira, he dicho esto muchas veces en muchas entrevistas anteriores. Ni siquiera creo que deba denominarse como lucha intergénero en este punto. Simplemente es lucha profesional. Observa Marvel, observa DC, observa todas estas diferentes cosas de la cultura pop, y eso es sumamente relevante en este momento. Cuando ves a Viuda Negra peleando contra el Increíble Hulk o Miss Marvel enfrentando a Loki o a quien sea, sé que no son las personas contra las que luchan, pero comprendes la idea. En el ámbito de los superhéroes no se llama a eso lucha intergénero, y considero que la lucha profesional es exactamente lo mismo. Debería ser denominada simplemente como lucha profesional en este punto.»

El veterano de las cuerdas también dedica elogios a Deonna Purrazzo:

«Si quieres hablar de una de los mejores luchadores técnicos en el mundo, Deonna Purrazzo debe estar en la lista, ya sea hombre o mujer. Sin importar la etnia ni el estilo de vida, Deonna Purrazzo, en lo que se refiere a luchadores profesionales libra por libra, es uno de los mejores luchadores técnicos del planeta. Lo digo constantemente.»

V I R T U O S A 👁️ pic.twitter.com/HLuZ74jkXI — The Virtuosa (@DeonnaPurrazzo) August 18, 2023