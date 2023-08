El número de luchadores que muestran interés por el Campeonato de Peso Jr. IWGP, en poder de Hiromu Takahashi, se incrementa de manera interesante.

► Lio Rush levanta la mano tras triunfo en el 2300 Arena

Este fin de semana, el monarca japonés se presentó en dos eventos donde le surgieron dos serios aspirantes.

Como ya habíamos señalado, en el «All Star Jr. Festival 2023 USA», el canadiense Mike Bailey pidió una oportunidad por el título Junior tras imponerse en un mini torneo cuadrangular a Kevin Knight, Francesco Akira y Clark Connors. Entusiasmado, Hiromu Takahashi dijo que si.

Pero la cosa no quedó así, ya que ayer domingo 20 de agosto, en el curso del evento conjunto de IMPACT! Wrestling y NJPW, «Multiverse United 2 – For Whom The Bell Tolls», Takahashi y Bailey hicieron una alianza para enfrentarse a Lio Rush y Trey Miguel. El choque resultó muy emocionante, hasta que Rush propinó un golpe bajo a Takahashi para llevarlo al toque de espaldas.

Tras celebrar el triunfo, el también poseedor del Campeonato de la División X, señaló que quiere más oro y desafió a Takahashi a un combate por el Campeonato de Peso Jr. IWGP. Takahashi pareció aceptar, ante el evidente desagrado Bailey.

Resta que se oficialicen ambos duelos, o tal vez se maneje una lucha de contendientes, o en el último de los casos, un enfrentamiento en triple amenaza.

Lio Rush ya retó sin éxito a Hiromu Takakashi por este cinturón, esto sucedió el 21 de marzo, en el curso de la función final de la New Japan Cup 2023 en el Aore Nagaoka.