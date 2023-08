Liger criticó número de luchadores del G1 Climax 33

El legendario Jushin Thunder Liger, expresó una crítica con respecto a la cantidad de participantes que vieron acción en el torneo «G1 Climax 33».

Hace un par de semanas llegó a su término el torneo G1 Climax 33 de New Japan Pro-Wrestling. Un total de 32 luchadores tuvieron acción en esta edición 2023 y tras diecinueve jornadas de competencia, Tetsuya Naito salió victorioso.

– Liger habló en su blog semanal sobre la competencia más importante de NJPW:

– Sobre el luchador que más le llamó la atención durante el torneo:

El luchador que me impresionó personalmente durante el G1 Climax 33 fue Hikuleo . Se les va a salir de las manos tarde o temprano. Tiene buena estirpe, buen tamaño y ambición. Cuando tienes ese tipo de físico, por lo general es un monstruo. He visto muchos luchadores así. Pero es serio, viene a pedirme consejo y lo aprovecha al máximo en sus luchas. Si continúa… podría estar en la final el año que viene, o el año siguiente y tal vez incluso ganar el campeonato de una sola vez.

– Sobre los demás luchadore jóvenes que compitieron:

Por otro lado, el avance de Hikuleo a través del Grupo A significó que Shota Umino, Ren Narita y Yota Tsuji no pudieran avanzar a la final del torneo. En una conpetencia como esta, todos sabemos que la juventud por sí sola no es suficiente para avanzar. Así que no hay necesidad de que se sientan decepcionados.