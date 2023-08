¿Alex Shelley está en el mejor momento de su carrera? Ha habido tantas épocas buenas que habría que realizar un análisis pero sin pensarlo mucho podría calificarse como tal la actual después de que defendiera con éxito el Campeonato Mundial Impact ante Hiroshi Tanahashi en Multiverse United 2.

Y de la misma manera tampoco les va mal a Motor City Machine Guns, su equipo con Chris Sabin, quienes hasta hace unos meses eran los Campeones de Parejas de Peso Abierto NJPW STRONG. Pero todavía pueden mejorar y The Next tiene algunas interesantes ideas, como señala en el Battleground Podcast.

►Alex Shelley apunta a Hardys, Bucks y FTR

«Cada vez que puedo estar en una lucha de TimeSplitters, o una lucha de Machine Guns, o una lucha de Time Machine, es un placer. Pero con el calendario tal como está ahora y con IMPACT expandiendo sus horizontes y ampliando su alcance, ya que tenemos la gira por el Reino Unido en camino, y creo que habrá más shows internacionales en el próximo año. Es solo cuestión de encontrar el tiempo para hacerlo. Extraño muchísimo luchar contra Nick y Matt [Jackson]«.

«Extraño luchar contra [The Young Bucks]. Son mi pareja favorita para luchar. En un momento, recuerdo en 2016, creo, me llamaron su mejor oponente. Eso realmente me conmovió, pero creo que es cierto. Nuestra química era simplemente asombrosa.

«Los Machine Guns iban a luchar contra Matt y Jeff en una ocasión, pero eso no sucedió. Creo que en realidad me fracturé la clavícula. Esa fue la razón en ese caso, y luego, unos meses después, parecía que ellos ya se habían ido. FTR, por supuesto, me encantaría luchar contra esos tipos, porque Jim Cornette ayudó a pulir a los Machine Guns o a darnos un toque final, y creo que ellos probablemente apreciarían muchas de las cosas que aprendimos de él. Así que hay tantos equipos geniales por ahí. Sí, solo es cuestión de encontrar el tiempo para hacerlo».