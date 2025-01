Rikishi aborda los abucheos del Universo WWE a Hulk Hogan

Hasta ahora, entre innumerables fanáticos, personalidades reconocibles dentro y fuera de la lucha libre como Gabriel Iglesias («Los abucheos de WWE a Hulk Hogan me dolieron»), Mark Henry («No me sorprende que el Universo WWE abuchee a Hulk Hogan») o Eric Bischoff («Puedes estar decepcionado, pero no sorprendido») han opinado acerca de los abucheos que el Universo WWE dedicó a Hulk Hogan en el debut de Raw en Netflix.

Embed from Getty Images

► Rikisha opina

En esta ocasión, tomando las declaraciones del miembro del Salón de la Fama en su podcast, Off The Top, conocemos el punto de vista de Rikishi:

«Me sorprendió. Ya sabes, porque era como una celebración. No era algo de republicanos, demócratas o una carrera presidencial. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que supongo que recibió rechazo de la gente aquí en Los Ángeles, fue raro. Aquí tienes a un tipo que allanó el camino. Hogan puso la lucha libre en el mapa. Hizo mucho por el negocio. Estaba allí para celebrar algo enorme, cruzar a una colaboración con Netflix. Cuando tocaron su música, Jimmy [Hart] salió. Entonces ves la bandera americana. ‘De acuerdo, USA. Estamos aquí.’ Blah, blah, blah. Luego la gente supo que Hogan iba a salir, y no sabía si mis oídos estaban entendiendo bien cuando escuché el ‘¡Buu!’ y pensé: ‘A esta gente realmente no le gusta Hogan’.

Embed from Getty Images

«Oye, algo sobre el Universo de WWE: cuando los escuchas, eso es exactamente lo que sienten. Sí, señor, ¿sabes? No puedes imponerle a la gente a alguien. Una vez que no les gustas, definitivamente te lo harán saber. En cuanto a esto, simplemente disfruta la vida ahora. Escuchaste cómo se siente la gente sobre ti. Si fuera el gran Kish, yo habría cambiado todo de inmediato. ¿Sabes? Estoy en Netflix, frente al mundo entero. ‘Bueno, todos pueden besarme el trasero. Sí. Durante años he salido aquí con el rojo y amarillo y les di esto, hermano, ¿y así es como me lo agradecen después de 40 años? Todos pueden besarme el trasero.’ Ahí lo tienes. No me importa si beben mi cerveza o no. Me la llevo al extranjero, al Medio Oriente. Ahora la voy a llamar la mejor cerveza del Medio Oriente.»

Embed from Getty Images