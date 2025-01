La decisión de WWE tras el bochorno de Hulk Hogan en Raw

Hulk Hogan fue abucheado con ganas el lunes por la noche durante el episodio inaugural de Monday Night Raw en Netflix. Al igual que en apariciones anteriores, el miembro del Salón de la Fama de WWE apenas pudo pronunciar unas palabras antes de que una ola de negatividad le impactara y despistara en su discurso, haciendo pausas incómodas con un libreto de agradecimiento hacia los aficionados que contrastaba con la respuesta que millones de personas podían ver en vivo y en directo.

El escándalo se profundizó a través de las repecursiones en redes sociales, donde el tema fue debatido con quienes instan a separar las polémicas personales de sus logros profesionales y aquellos que no lo hacen y se muestran decididos a no perdonarle algunas decisiones que tomó fuera del cuadrilátero. Y a todo esto, tenemos a una WWE que apostó a llevarlo nuevamente a escena, a pesar de optar unas semanas antes por dejarlo en la casa del perro. Pero, ¿qué pasó en medio? Y la otra pregunta es, ¿qué pasará ahora?

► La decisión de WWE tras el bochorno de Hulk Hogan

El motivo por el cual Hogan regresó a WWE cuando había sido absolutamente ignorado en el episodio de Saturday Night’s Main Event del pasado diciembre es doble. Por un lado, explicó Dave Meltzer en la Wrestling Observer Radio, debido a los pobres resultados que el show televisado en la NBC arrojó recientemente. Y el otro, acaso el más importante, a razón de un nuevo acuerdo extraluchístico de negocios.

Pero primero vayamos a lo primero. Esto dijo Meltzer el viernes pasado:

«Hulk Hogan va a estar en los próximos Saturday Night Main Event, creo. En SmackDown hicieron los comerciales para los próximos SNME y era todo Hulk Hogan. Él estaba promocionándolo. Pasaron de ni siquiera mencionarlo en el primer episodio, donde hicieron énfasis en la nostalgia… Cuando era el tipo que estaba en todos los estelares, todos los combates importantes de la historia de SNME: contra Orndorff, contra André, contra André en una batalla campal, contra Terry Funk.

«Todos esos combates que quedaron en la historia, en todos estuvo Hulk Hogan. En todos los estelares que hicieron grandes números. Y en ese primer show brilló por su ausencia. No es que no apareció, ni siquiera pasaron clips suyos. Es muy loco porque intentaron borrarlo a él y a Vince McMahon de la historia. Hay una razón por la que no lo quisieron. Obviamente cambiaron de opinión y es evidente que cambiaron de opinión porque el primer SNME no hizo ni por asomo los números que esperaban tener, y además es Hulk Hogan, lo más fácil es ponerlo en Netflix para que promocione el próximo SNME».

► ¿Se aborta el plan regreso? ¿Sigue todo igual?

En cuanto a la nueva colaboración, WWE fue anunciada como dueña minoritaria del nuevo emprendimiento de Hogan en el mundo de las bebidas alcohólicas. Real American Beer es la incursión del Hulkster en el negocio de la cerveza, y la asociación es el comienzo de una relación renovada entre el histórico luchador y la empresa que recién comienza… Y ahí está el problema.

Se dice que, como se debía esperar, WWE no se mostró nada contenta con la respuesta de la afición para con la leyenda ni mucho menos con la repercusión mediática del hecho. Según una fuente cercana a Hogan, éste admitió que la reacción “podría haber sido una influencia política”, declarando que “él representa lo contrario de lo que ellos”. Hogan tampoco se sorprendió por la respuesta, ya que supuestamente “pensaba que sería 50/50” en Los Ángeles, dado que el estado votó mayoritariamente por los demócratas en la reciente elección, con un 58.5% de votos.

Algunos dentro de WWE piensan que el factor política es tan solo uno de los tantos motivos de la negatividad hacia Hogan, cuando más bien ha sido una acumulación de hechos los que han dañado la imagen del bigotudo en años recientes. A causa de esto, hubo gente que expresó preocupación por la posibilidad de un abucheo masivo antes del show, pero no fue suficiente para que se abortara cualquier posible aparición.

De todas formas, WWE seguirá adelante con los planes para con él. Los oficiales buscarán la forma de apaciguar los humos y a medida aparezca —todavía no se sabe cómo afectará todo esto a la cantidad de fechas pactadas—irán tanteando los pasos a seguir.

Hay esperanza de que las reacciones mejoren en estados no tan inclinados al partido demócrata. También se han discutido escenarios donde Hogan pueda ser acompañado por otra leyenda o una estrella actual de WWE para futuras promociones a la flamante marca cervecera, tal y como se manejó cuando fue secundado por Titus O’Neil en WrestleMania 37 (sin mucho éxito). Otra posibilidad que se ha barajado, de acuerdo a Daily Mail, es que el veterano haga apariciones como rudo de ahora en más.