El primer Raw en Netflix de la historia, y el primer Raw del 2025, quedará manchado para siempre. Todo porque los fanáticos en en Inglewood – Los Ángeles, California, decidieron abuchear a un grande del ring como Hulk Hogan. Y según distintas personas, el motivo detrás de este abucheo sería político.

Así lo explicó Eric Bischoff en la más reciente edición de su video podcast 83 Weeks with Eric Bischoff, en donde señaló que el apoyo público del Hulkster hacia su amigo, Donald Trump, de cara a las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, fue la causa detrás del abucheo de Hogan. Estas fueron sus palabras:

► Eric Bischoff explica por qué los fans de California abuchearon a Hulk Hogan en Raw

«Si no has pasado mucho tiempo en California, particularmente en Los Ángeles o San Francisco, habrás escuchado todas las historias sobre lo liberal que es y todo eso. Pero hasta que estés allí y te des cuenta de lo intensamente liberal y demócrata que es California, podrías no pensar que esa podría ser la razón por la que Hulk fue abucheado. Hasta que no llegas a California y te das cuenta lo liberal que es.

«Pero Hulk y Trump están, de alguna manera, vinculados en la mente de muchos, al menos públicamente, dada la participación de Hulk en ciertos temas. Y, por supuesto, vas a tener una reacción adversa en California. No puedes sorprenderte, no puedes estar impactado. Puedes estar decepcionado, pero no sorprendido».



Además, Bischoff opinó acerca de un posible regreso de Brock Lesnar a WWE:

«Si esto fuera un pronóstico del clima, diría que tenemos un 40 por ciento de probabilidad de que Brock regrese pronto».