Bad Bunny quiere una lucha más en WWE

El talentoso cantante, actor y luchador puertorriqueño, Bad Bunny, extraña WWE. Así lo hizo saber en una reciente entrevista con Julyssa López para Rolling Stone, en donde aprovechó para hablar de la lucha libre profesional.

Bad Bunny se mostró feliz de haber tenido la oportunidad de luchar en WWE y cumplir su sueño de niño. Además, anunció que quiere retornar al ring, al menos, una vez más. Estas fueron sus interesantes declaraciones, dadas para promocionar su más reciente y exitoso álbum, Debí Tirar Más Fotos:

► Bad Bunny quiere luchar otra vez en WWE, pero no sabe cuándo será

«Quiero hacerlo una vez más. Quiero poner mi vida en riesgo en el ring. Siento que no me arriesgué lo suficiente, y quiero hacerlo. Quiero asustar a mi madre. ¿Cuándo? No lo sé. Mantenemos contacto con la gente de WWE, siempre estamos atentos a lo que sucede.

«Pero cuándo, no lo sé. Espero que haya un momento en el que realmente pueda prepararme como lo hice las últimas veces. Y me encantaría tener más tiempo para prepararme físicamente.

«Pero, hombre, al igual que con la música, hago esto para mejorar y hacer algo diferente. A veces digo: ‘Voy a dejar todo y dedicarme a la lucha libre a tiempo completo.’ Siento que en la lucha libre solo voy de manera esporádica como una celebridad. Quiero hacerlo a tiempo completo y ser un villano. Eso es lo que me encantaría. [Risas.] Siempre fui más fanático de los villanos que de los héroes.»

Bad Bunny también habló acerca de haber ayudado a llevar a WWE a Puerto Rico con el evento premium Backlash 2023:

«¿Qué puedo decirte? Fue bonito. Estuvimos ahí hasta que logramos llevar WWE a Puerto Rico. Y hombre, realmente siento que fue algo bueno para ellos y para todos».