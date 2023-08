Ricardo Rodríguez: «Yo creé The Ascension y Dusty Rhodes me sacó»

El luchador, instructor y ex Superestrella WWE, Ricardo Rodríguez, más recordado por haber sido el presentador personal de Alberto del Río durante sus entradas al ring en WWE, habló recientemente acerca de cómo fue él quien creó el recordado grupo The Ascension.

Grupo que triunfó en NXT y en el elenco estelar de WWE y que consistió de Konnor y Viktor. Así lo reveló en una reciente aparición en el podcast Developmentally Speaking, estas fueron sus declaraciones:

► WWE se quedó con The Ascension, grupo creado por Ricardo Rodríguez

«Fui llamado a la oficina por Dusty Rhodes. Me dice: ‘Ricardo, necesito hablar contigo’. Entro a la oficina… Y me suelta directamente: ‘Estás fuera de The Ascension’.

«Yo quedé así: ‘¿Qué? ¿Eh? ¿Qué?’ Y él me dice: ‘Sí, estás fuera de The Ascension, amigo. Contradice lo que estás haciendo en la tele’. Y yo solo pensé, ‘¿Qué demonios? ¿Cómo?’

«Así que me sacaron de The Ascension, el grupo que creé, ¿verdad? En ese momento no lo entendí. Me molestó, porque pensé: ‘Oye, me sacaron de algo que yo hice’.

«Pero para darle crédito, supongo que tenía planes más grandes para ellos, y chocaban con lo que yo estaba haciendo en Raw y SmackDown. No estaba conforme con ciertas direcciones que The Ascension tomaría después, incluido el breve periodo en que los presentaron como vampiros.

«Aunque en general, creo que todo resultó para bien. Les funcionó muy bien en FCW y NXT. Con el tiempo, obviamente se separaron y tal, pero cuando se convirtieron en Viktor y Konnor, lo que lograron en NXT fue genial. Así como toda la presentación visual que tenían».