Tony Schiavone: «CM Punk y Ricky Starks, lo mejor de AEW»

El pasado sábado en Collision, CM Punk y Ricky Starks tuvieron un careo bastante interesante. CM Punk empezó su promo asegurando que Ricky Starks lo había vencido ya en dos ocasiones seguidas, lo cual hizo que un orgulloso Starks saliera al ring.

Pero, inmediatamente después, fue destrozado moralmente por unas buenas y duras palabras de Punk, quien le recordó que en su victoria en la final del Torneo Copa Owen Hart 2023, había puesto sus pies sobre las sogas para hacerle trampa al momento de haberlo planchado: «¿Me venciste tú, Ricky Starks, o el réferi me venció al no ver tu trampa?»

► Tony Schiavone elogia el segmento de CM Punk y Ricky Starks en Collision

Esto dio paso a una revancha por el Verdadero Campeonato Mundial de Peso Completo AEW, que había presentado Punk pocos instantes antes, pero que no es reconocido por la empresa oficialmente. Y tras esto, ambos se dieron la mano.

Tony Schiavone, comentarista de AEW, estuvo en el centro del ring en dicho momento, que cerró con broche de oro al anunciar que el réferi especial invitado para la lucha de esta noche será «The Dragon» Ricky Steamboat.

En la más reciente edición de su podcast What Happened When, el ex comentarista de WCW, alabó todo el segmento y aseguró que era «el mejor momento que vio en AEW desde su creación». Estas fueron sus palabras:

«No vas a poder vencerme a mí, a CM Punk y a Ricky Starks el pasado sábado. Eso tiene que quedar como uno de mis favoritos. Realmente lo disfruté mucho… Me encantó, amé todo el segmento.

«Esa parte me fascinó, igual que la semana anterior cuando establecimos esa lucha por equipos, y yo estuve ahí presente. Pero sabes, también adoré… Me encantó lo que hice con Britt Baker, cuando hicimos eso de arreglarnos las uñas.

«Me gustó toda esa dinámica, trabajar con ella. Aunque de verdad creo… que el segmento del sábado por la noche fue uno de mis favoritos, si no es que el favorito de todos los tiempos en los que he estado involucrado de manera personal».