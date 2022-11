Ric Flair: «AEW no usa correctamente a Andrade»

Es imposible que Ric Flair sea imparcial cuando comparte sus pensamientos sobre Andrade porque es el esposo de su hija, Charlotte Flair. De la misma manera, dejando a un lado el plano personal, ¿qué motivos tendría para hablar negativamente de quien es uno de los mejores luchadores del mundo? Nadie es perfecto pero «El Ídolo» viene demostrando desde hace muchos años, en las compañías más grandes de la lucha libre profesional, el enorme talento que tiene. De ahí que esté en AEW y de su exitosa carrera anterior en WWE.

► Ric Flair critica el uso de Andrade de AEW

Dicho esto, en realidad, el «Nature Boy» no está contento con lo que su yerno está haciendo como All Elite. No por él mismo sino por el manejo que le han dado en la organización Khan. Así lo explica en un reciente episodio de su podcast, To Be The Man. El dos veces miembro del Salón de la Fama del imperio McMahon señala además que le gusta que el nativo de Gómez Palacio trabaje con Matt Hardy. Y al mismo tiempo apunta que no va a regresar pronto a los encordados dada la última lesión que sufrió.

«Me gustan las cosas con Matt Hardy, pero no creo que lo usen correctamente, aunque yo obviamente soy parcial. Creo que es mucho mejor trabajando individualmente que en combates de parejas. Está por determinar. Sé que es una lesión muy sensible. Fue un desgarro grave, por lo que estará fuera por un tiempo».

¿Estáis de acuerdo con Ric Flair u os gusta lo que Andrade hace en AEW?