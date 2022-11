The Usos cumplen 500 días como Campeones de Parejas WWE

Jey y Jimmy Uso siguen sumando días a su reinado como Campeones de Parejas WWE y este 30 de noviembre consiguieron llegar a 500 días con el título de SmackDown.

Fue el 18 de julio de 2021 dentro del evento Money in the Bank, cuando los integrantes de The Bloodline consiguieron convertirse una vez más en campeones al derrotar a Rey Mysterio y Dominik Mysterio, desde entonces han defendido el título en innumerables ocasiones.

► The Usos campeones indiscutibles WWE

El 20 de mayo de 2022, The Usos derrotaron a Matt Riddle y Randy Orton para convertirse en campeones de RAW y desde entonces han sido los monarcas indiscutibles de la división.

El equipo samoano ha derrotado a varios equipos, entre ellos The New Days, Brawling Brutes, The Stree Profis y mucho más; a algunos de ellos en más de una ocasión.

El récord de los hermanos sigue en aumento, dejando atrás el antiguo récord de 483 días que tuvieron Kofi Kingston, Xavier Woods y Big E, el cual duró de 23 de agosto de 2015 a 18 de diciembre de 2016