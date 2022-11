Ric Flair siempre se ha deshecho en elogios hacia su hija, Charlotte Flair. Y ella siempre ha respondido de la mejor manera a cada oportunidad que ha tenido hasta convertirse en la mejor luchadora de WWE. El «Nature Boy» es inalcanzable pero desde hace un tiempo es habitual escuchar o leer que Charlotte no es la hija de Ric sino que Ric es el padre de Charlotte. En un reciente episodio de su podcast, To Be The Man, el dos veces miembro del Salón de la Fama volvía a alabar a «The Queen» de gran manera.

► Ric Flair destaca a Charlotte Flair y Sasha Banks

Pero no nos quedamos solo con eso sino con que uno de los más grandes de todos los tiempos también cree que hay otra luchadora destacada además de su hija: Sasha Banks. Curiosamente, tanto ella como Charlotte Flair están alejadas de la programación en estos momentos. Aunque en el caso de esta ella misma acaba de inisuar que está próxima a volver. Pero no se sabe nada realmente de cuando lo hará «The Boss». O si lo hará. Con respecto a ella y su futuro en WWE todo está en el aire ahora mismo.

“Ella podría luchar hasta los 100 años y aún ser mucho mejor que el 95% de las chicas allí. Como, veo el programa. No estoy siendo crítico con nadie; Solo digo que eso es simplemente lo buena que es. Lo mismo con Sasha. Tienes dos que simplemente se destacan”.

¿Qué opináis de las palabras de Ric Flair?