Cathy Kelley: Saludo al inventor de los skorts

Cathy Kelley comenzó a trabajar en en WWE en abril de 2016 después de varios años ganando experiencia en diferentes programas de televisión, como AfterBuzz TV.

Hizo su debut oficial en la compañía luchística en NXT Takeover: Dallas. Casi cuatro años después, durante los cuales trabajó tanto en la marca amarilla como en SmackDown, se fue tras NXT TakeOver: Portland en febrero de 2020.

Dos años y ocho meses después de solicitar su salida de WWE para buscar nuevas opciones, especialmente como actriz, y tras no lograr éxito en esa travesía, a pesar de que debutó como actriz, en la serie de Netflix ‘#blackAF’, Cathy Kelley regresó a WWE el pasado 8 de octubre en el evento premium Extreme Rules 2022, y al día siguiente, retomó sus nuevas funciones en WWE: ser la entrevistadora tras bambalinas oficial de Raw.

La atractiva entrevistadora ha realizado una publicación en su cuenta oficial de Twitter , donde la podemos ver con un look bastante sobrio pero sexy al mismo tiempo, mientras enviaba un curioso saludo:

«Saludo al inventor de los skorts»

Ese fue el look con el que la pudimos ver en la pasada edición de RAW:

EXCLUSIVE: @WWEGable would like to be known as "The Absorber" from now on, please. ✌️ Ahhhthankyewwww. ✌️#WWERaw pic.twitter.com/n9MtowZ80z

— WWE (@WWE) November 29, 2022