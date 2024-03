Revelada fecha de regreso al ring de Rey Fénix

Luchadores de la calidad de Rey Fénix no hay demasiados, y si este lleva ya casi cinco meses sin competir, es lógico que se le eche de menos.

El «MexaKing» fue visto sobre los rings por última vez en el episodio de AEW Dynamite del pasado 10 de octubre, donde perdió el Campeonato Internacional de dicha empresa ante Orange Cassidy. Por entonces, Fénix ya estaba tocado, de ahí que aquel duelo apenas durara cuatro minutos.

Y hasta inicios del pasado mes, vía el propio Fénix, no supimos que este había sido sometido a una operación de reemplazo de cadera. Importante procedimiento y en consecuencia, no menos seria convalecencia, sin que Fénix quisiera aventurarse a dar un plazo para su vuelta a la acción.

Pero parece que la baja de Fénix será menos longeva de lo esperado. Ayer, durante el evento Reckoning de House Of Glory, Penta El Zero M tomó el micro y anunció que él y su hermano se medirán en el show La Casa de Gloria, de la misma promotora. Cita simbólicamente programada para el 5 de mayo.

Penta just announced him vs. Fenix on may 5th 👀



the return of Rey Fenix 🔜#HOGReckoning pic.twitter.com/8eFoGBG8XI