Resultados House of Glory 6 de enero 2024 | Brace for Impact

La compañía de lucha libre independiente House of Glory Wrestling presentó su evento HOG Brace for Impact, el cual se llevo a cabo el 6 de enero 2024, desde The NYC Arena en Queens, New York. El evento fue transmitido en vivo por Premier Streaming Network .

House of Glory es conocida por su enfoque innovador en la lucha libre, y este evento no fue la excepción. Los luchadores demostraron su creatividad y habilidad en el ring, y la producción del evento fue de alta calidad, lo que permitió que los fanáticos disfrutaran de una experiencia de visualización inolvidable.

Resultados House of Glory

Encore venció a J Boujii Joey Silver venció a Daron Richardson, Jay Armani y KC Navarro LPW Heavyweight Title Match: Idris Jackson (w/Dr. Hilary P. Wisdom) retuvo ante Raheem Royal HOG Cruiserweight Title Match: Nolo Kitano (c) (w/Anunnaki #1 & Anunnaki #2) retuvo ante Gringo Loco HOG Crown Jewel Title Match: Carlos Ramirez retuvo ante Krule Kamar Kouture venció a Diamond Virago HOG Tag Team Title Match: The Mane Event (Jay Lyon & Midas Black) vs. ABC (Ace Austin & Chris Bey) – empate por limite de tiempo HOG Heavyweight Title Match: Mike Santana retuvo ante Josh Alexander