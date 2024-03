Resultados House of Glory 2 de marzo 2024 | Reckoning

La compañía de lucha libre independiente House of Glory Wrestling presentó su evento HOG Reckoning, el cual se llevo a cabo el 2 de marzo 2024, desde The NYC Arena en Queens, New York. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.

House of Glory es conocida por su enfoque innovador en la lucha libre, y este evento no fue la excepción. Los luchadores demostraron su creatividad y habilidad en el ring, y la producción del evento fue de alta calidad, lo que permitió que los fanáticos disfrutaran de una experiencia de visualización inolvidable.

Resultados House of Glory

HOG Cruiserweight Six-Man Suicidal Title Match: KC Navarro venció a Jay Lyons, Daron Richardson, Raheem Royal, Jay Armani, & Nolo Kitano (w/Anunnaki #1 & Anunnaki #2) para convertirse en nuevo campeón Danhausen venció a Joey Silver Kamar Kouture & Kiki Van Gogh vencieron a Diamond Viago & Ultra Violette HOG Crown Jewel Title Match: Carlos Ramirez retuvo ante Lance Anoai The Rascalz (Trey Miguel & Zachery Wentz) vencieron a Cashflow Inc. (J Boujii & Ken Broadway) Charles Mason venció a Midas Black Mustafa Ali venció a Alex Shelley HOG World Championship Match: Mike Santana retuvo ante Penta El Zero Miedo