Henry Cejudo: «Brandon Moreno debería pelear conmigo en peso gallo»

Henry Cejudo no ve por qué Brandon Moreno no debería pelear con él en peso gallo. Moreno (21-8-2 MMA, 9-5-2 UFC) convocó a Cejudo para una pelea de peso gallo en mayo pasado, y Cejudo está dispuesto a pelear con él en UFC 306 en el Sphere de Las Vegas, también conocido como “Noche UFC”. «

Moreno viene de una derrota por decisión dividida ante Brandon Royval en el evento principal de UFC Fight Night 237 el sábado en la Arena Ciudad de México. Cejudo (16-4 MMA, 10-4 UFC) dice que simplemente está respondiendo a la advertencia anterior de Moreno.

«Esta fue idea de Brandon; simplemente estoy aceptando su desafío. Una vez que perdí contra Aljamain Sterling, me dijo: ‘Henry, no te retires todavía. F los cinturones, F todo, esto no se trata de eso, peleemos tú y yo.’ Y después de esta pelea, simplemente dije: ‘Está bien, hombre’. Estaba contemplando retirarme, pero simplemente no podía; una vez que vi la pelea, supe los errores, supe prácticamente todo lo que sucedió, ¿sabes?

En una entrevista reciente con The Schmo , el manager de Cejudo, Ali Abdelaziz, sugirió que hay renuencia a hacer Cejudo vs. Moreno porque UFC piensa que “The Assassin Baby” es demasiado pequeño. Cejudo descartó esa idea.

“Esa es la mierda más estúpida que jamás haya existido. Conozco a Brandon. El tipo lucha por ganar 125 libras. Es demasiado grande. Es hora de que ascienda. Soy bajo. Es una mierda ganar 125 libras. Esta es la misma razón por la que subí (al peso gallo). Creo que tendrá más éxito y personalmente creo que se sentirá mejor”.

Cejudo contempló el retiro después de ser superado por Merab Dvalishvili en UFC 298, pero rápidamente cambió de opinión.