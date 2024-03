Durante las primeras semana de vida de AEW Collision se habló de la injerencia creativa que CM Punk ejercía sobre el programa, cual concesión al gladiador en pos de contentarlo y de contentar a Warner Bros. Discovery, quien confiaba en el «Best in the World» como cara del show… hasta su despido tres meses después.

Y causó controversia entonces una información publicada por Fightful y Wrestlepurists, en la que se dijo que Punk, básicamente, había vetado a QT Marshall de Collision. En consecuencia, según ambos medios, Marshall perdió buena parte de la confianza que guardaba hacia Tony Khan, dándole mayores motivos para dejar AEW. Asimismo, la imagen de Punk se deterioró un poco más, pues dicha decision fue vista como un acto autócrata.

No obstante, poco después, nos hicimos eco de este reporte de SESCoops.

Y ahora que QT Marshall está de nuevo bajo contrato con AEW (aunque no esperen verlo frente a las cámaras), el ex Campeón Latinoamericano AAA, en entrevista concedida a Bill Apter para Sportskeeda, habla abiertamente de CM Punk y las interacciones que mantuvieron.

«Siempre me gustó tenerlo entre bastidores. Sé que publicaron que me dejó fuera de la televisión, y de hecho hablamos sobre ello. Llegamos a un acuerdo. Ninguno queríamos que yo fuera el mánager de Will Hobbs. Y además tenía que trabajar miércoles y sábados. Así que cuando hablamos de que no me quería con Will Hobbs, le dije que sí, que estaba de acuerdo porque prefería trabajar sólo los miércoles».