Se retira Tony Rivera «El Tijera de Oro» por problemas de salud

La lucha libre mexicana pierde a uno de sus gladiadores más respetados del circuito independiente. Tony Rivera anunció oficialmente su retiro de los encordados debido a problemas de salud que ponen en riesgo su integridad física.

Por medio de un video publicado en sus redes sociales, el veterano luchador explicó que las lesiones acumuladas en las cervicales le impiden continuar compitiendo, pues incluso ha comenzado a sufrir entumecimiento en los brazos, una situación que podría agravarse si sigue luchando.

► Tony Rivera pone fin a una carrera de más de tres décadas

Visiblemente conmovido, Rivera agradeció a los aficionados que lo acompañaron durante 36 años de trayectoria profesional.

El gladiador señaló que la decisión no fue sencilla, pero reconoció que el riesgo de quedar con una lesión permanente es demasiado grande como para seguir subiéndose al cuadrilátero.

Su despedida marca el final de una carrera que comenzó a principios de la década de los noventa y que lo convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la escena independiente mexicana.

► De París y Renegado a convertirse en Tony Rivera

Antes de darse a conocer con el nombre de Tony Rivera, el luchador compitió bajo las máscaras de París y Renegado.

Su etapa como enmascarado concluyó en noviembre de 1995, cuando perdió la incógnita ante Zumbido en la Pista Arena Revolución.

A partir de 1996 inició una nueva etapa como Tony Rivera, personaje con el que alcanzó la mayor parte de sus éxitos y ganó reconocimiento entre los aficionados.

Durante varios años formó parte del CMLL, donde participó en distintas rivalidades y funciones importantes antes de dejar la empresa en 2010.

► La historia detrás del apodo de “Tijera de Oro”

Uno de los sobrenombres más conocidos de Rivera fue el de “Tijera de Oro”, distintivo que obtuvo a finales de los años noventa y principios de los 2000 gracias a su gran efectividad en las luchas de apuestas.

Durante ese periodo conquistó numerosas cabelleras que fortalecieron su prestigio dentro de la lucha libre mexicana. Aunque en el resto de su carrera siguió sumando triunfos, anque también cayó en varias ocasiones.

Entre sus triunfos más recordados aparecen las cabelleras de Halcón Negro, Valentín Mayo, Mr. México, Súper Brazo, Fantasma de la Ópera, Bombero Infernal y Oficial AK-47, además de otros rivales que cayeron ante él en combates de apuesta.

Aunque también sufrió derrotas importantes a lo largo de su carrera, Rivera siempre logró mantenerse como una figura respetada y competitiva dentro del circuito independiente.

► Un referente del circuito independiente mexicano

Tras su salida del CMLL, Tony Rivera continuó activo en empresas como IWRG, Los Perros del Mal y numerosas promociones independientes de todo el país.

Su experiencia, profesionalismo y disposición para ayudar a las nuevas generaciones le permitieron ganarse el respeto de compañeros y aficionados.

Ahora, debido a las complicaciones médicas derivadas de las lesiones cervicales, Tony Rivera pone punto final a una trayectoria ejemplar que dejó una huella importante en la lucha libre mexicana.