AEW regresa este miércoles 3 de junio de 2026, desde el Stuart C. Siegel Center, en Richmond, Virginia. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.
► La semana pasada en AEW Dynamite
- Jericho venció a Ricochet (****)
- Rush venció a Orange Cassidy, Lio Rush y Brian Cage (*** 1/2)
- CUARTOS DE FINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026: Brody King venció a Claudio Castagnoli (***)
- Anna Jay y Tay Melo vencieron a Ava Everett y Allie Katch (** 1/2)
- CUARTOS DE FINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026: Mark Davis venció a ‘Jungle’ Jack Perry (****)
- Jon Moxley, PAC y Will Ospreay vencieron a Dezmond Xavier, Zachary Wentz y Myron Reed (**** 1/2)
- Andrade el Ídolo venció a Ace Austin (****)
- LIGHTS OUT PHILLY STREET FIGHT: Kris Statlander venció a Hikaru Shida (*****)
► Momentos clave
- Ricochet rompió la cuenta, pero apenas se estaba poniendo de pie, recibió el Judas Effect. Jericho remató con el Lionsault y ganó esta revancha.
- Rush aprovechó que Lio Rush falló un ataque aéreo para castigarlo brutalmente contra la barricada. El mexicano incluso utilizó un cable para asfixiar a su rival antes de rematarlo con unas poderosas patadas Bull’s Horns y conseguir la cuenta de tres.
- Brody King resistió la ofensiva final de Claudio Castagnoli y lo sorprendió con un poderoso clothesline que terminó dándole la victoria y el pase a la siguiente ronda del torneo.
- Jack Perry intentó buscar altura desde las cuerdas, pero perdió el equilibrio. Mark Davis aprovechó inmediatamente el error para conectar un devastador martinete desde la segunda cuerda para llevarse el combate.
- El final llegó cuando PAC atrapó a Dezmond Xavier con un Brutalizer mientras los Death Riders mantenían sometidos simultáneamente a los tres integrantes de The Rascalz, obligándolos a rendirse.
- Cuando Ace Austin parecía acercarse al triunfo, Andrade el Ídolo frenó el ataque de su rival con un codazo en el esquinero antes de conectar el “The Message” para quedarse con la victoria.
- Hikaru Shida golpeó con el shinai de kendo la espalda herida de Kris Statlander. luego rompió el shinai y se lanzó con Saturday Night’s Fever hacia la mesa que había colocado. De regreso al ring, Harley Cameron le pasó otro shinai de kendo a Statlander. Ésta golpeó con él a la japonesa y luego le repitió su remate para ganar la lucha.
► Cartelera AEW Dynamite 3 de junio 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Rush
- CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. Mike Bailey
- SEMIFINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACION OWEN HART: Will Ospreay vs. Mark Davis
- SEMIFINAL TORNEO FEMENIL COPA FUNDACION OWEN HART: Alex Windsor vs. luchadora por definir
► Horarios y dónde ver AEW Dynamite
Fecha: miércoles 3 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: The Stuart C. Siegel Center Richmond, Virginia.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Fox Sports México
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|TBS (TV) y HBO Max
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|TBS y HBO Max
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|TBS y HBO Max
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|TSN / AEW Plus (TrillerTV)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Panamá
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Caribe — Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|20:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Chile (Santiago)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|ViX / AEW Plus (TrillerTV)
|Reino Unido — Londres
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (12 mar.)
|DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
|Islas Canarias
|00:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Japón
|09:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Australia — Sídney
|11:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (12 mar.)
|AEW Plus (TrillerTV)
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