AEW DYNAMITE 3 de junio 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Dónde ver AEW Dynamite 3 de junio 2026 | MJF vs. Rush

AEW regresa este miércoles 3 de junio de 2026, desde el Stuart C. Siegel Center, en Richmond, Virginia. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► La semana pasada en AEW Dynamite 

  1. Jericho venció a Ricochet (****)
  2.  Rush venció a Orange Cassidy, Lio Rush y Brian Cage (*** 1/2)
  3. CUARTOS DE FINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026: Brody King venció a Claudio Castagnoli (***)
  4. Anna Jay y Tay Melo vencieron a Ava Everett y Allie Katch (** 1/2)
  5. CUARTOS DE FINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026: Mark Davis venció a ‘Jungle’ Jack Perry (****)
  6. Jon Moxley, PAC y Will Ospreay vencieron a Dezmond Xavier, Zachary Wentz y Myron Reed (**** 1/2)
  7. Andrade el Ídolo venció a Ace Austin (****)
  8. LIGHTS OUT PHILLY STREET FIGHT: Kris Statlander venció a Hikaru Shida (*****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 3 de junio 2026

Cobertura y resultados AEW Dynamite 3 de junio 2026 | MJF vs. Rush
AEW Dynamite 3 de junio 2026.
  • CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Rush
  • CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. Mike Bailey
  • SEMIFINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACION OWEN HART: Will Ospreay vs. Mark Davis
  • SEMIFINAL TORNEO FEMENIL COPA FUNDACION OWEN HART: Alex Windsor vs. luchadora por definir

► Horarios y dónde ver AEW Dynamite

Fecha: miércoles 3 de junio de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: The Stuart C. Siegel Center  Richmond, Virginia.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV)
Reino Unido — Londres 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (12 mar.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV)
Islas Canarias 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Japón 09:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Australia — Sídney 11:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos