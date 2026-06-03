AEW regresa este miércoles 3 de junio de 2026, desde el Stuart C. Siegel Center, en Richmond, Virginia. Será otra gran noche con luchas de alto impacto.

► La semana pasada en AEW Dynamite

Jericho venció a Ricochet (****) Rush venció a Orange Cassidy, Lio Rush y Brian Cage (*** 1/2) CUARTOS DE FINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026: Brody King venció a Claudio Castagnoli (***) Anna Jay y Tay Melo vencieron a Ava Everett y Allie Katch (** 1/2) CUARTOS DE FINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACIÓN OWEN HART 2026: Mark Davis venció a ‘Jungle’ Jack Perry (****) Jon Moxley, PAC y Will Ospreay vencieron a Dezmond Xavier, Zachary Wentz y Myron Reed (**** 1/2) Andrade el Ídolo venció a Ace Austin (****) LIGHTS OUT PHILLY STREET FIGHT: Kris Statlander venció a Hikaru Shida (*****)

► Momentos clave

► Cartelera AEW Dynamite 3 de junio 2026

CAMPEONATO MUNDIAL AEW: MJF (c) vs. Rush

MJF (c) vs. Rush CAMPEONATO TNT: Kevin Knight (c) vs. Mike Bailey

Kevin Knight (c) vs. Mike Bailey SEMIFINAL TORNEO VARONIL COPA FUNDACION OWEN HART: Will Ospreay vs. Mark Davis

Will Ospreay vs. Mark Davis SEMIFINAL TORNEO FEMENIL COPA FUNDACION OWEN HART: Alex Windsor vs. luchadora por definir

► Horarios y dónde ver AEW Dynamite

Fecha: miércoles 3 de junio de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: The Stuart C. Siegel Center Richmond, Virginia.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Fox Sports México Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 TBS (TV) y HBO Max Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 TBS y HBO Max Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 TBS y HBO Max Canadá — Toronto / Montreal 20:00 TSN / AEW Plus (TrillerTV) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Panamá 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Caribe — Puerto Rico, República Dominicana 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Colombia, Perú, Ecuador 19:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Venezuela, Bolivia, Paraguay 20:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Chile (Santiago) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 ViX / AEW Plus (TrillerTV) Reino Unido — Londres 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (12 mar.) DAZN / AEW Plus (TrillerTV) Islas Canarias 00:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Japón 09:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Australia — Sídney 11:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV) Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (12 mar.) AEW Plus (TrillerTV)

Los horarios pueden variar dependiendo de cambios de horario de verano o programación local. Verifica con tu proveedor de televisión o streaming.