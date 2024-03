Resultados WWE NXT Live (30/3): ¡No lo verás en TV!

WWE NXT estuvo el 30 de marzo celebrando un House Show en la arena Melbourne Auditorium en Melbourne, Florida, Estados Unidos, del que tenemos todos los detalles.

► Resultados WWE NXT Live (30/3)

Batalla campal para ser retador al Campeonato Norteamericano NXT : Ganador: Je’Von Evans

: Ganador: Meta-Four (Jakara Jackson y Lash Legend) (con Oro Mensah) derrotan a Carlee Bright y Kendal Gray

Drew Gulak derrota a Uriah Connors

Fallon Henley y Kelani Jordan derrotan a Izzi Dame y Kiana James

y derrotan a Izzi Dame y Kiana James Drake Morreaux derrota a ?

Axiom y Nathan Frazer derrotan a Edris Enofe y Malik Blade

Lucha sin el Campeonato Heritage Cup en juego : Joe Gacy derrota a Charlie Dempsey

: Joe Gacy derrota a Charlie Dempsey Tamyra Mensah-Stock derrota a Breanna Covington

Thea Hail derrota a Jacy Jayne por descalificación

derrota a Jacy Jayne por descalificación Campeonato Norteamericano NXT: Oba Femi (c) vence a Je’Von Evans

Thanks #nxtmelbourne am I the Heritage Cup Champion now? pic.twitter.com/PSSMrfZBEm — Joe Gacy (@JoeGacy) March 31, 2024

#NXTMelbourne bears witness to the debut of the first female Olympic gold medalist in WWE: @MensahTamStock, victorious against BreAnna Covington. pic.twitter.com/PDZnwNUqfL — Jeff Reid (@JeffReidUP) March 31, 2024

#NXTMelbourne este combate debería ocurrir en #NXTStandAndDeliver Jacy Jane, Kiana Kames & Izzi Dame

VS

Thea Hail, Fallon Henley & Kelani Jordan pic.twitter.com/mIISSFYXa0 — Makoke a la calle 🧡 (@LordStomr) March 31, 2024

#NXTMelbourne The more Charlie Dempsey beats on @JoeGacy, the more fun Joe seems to have! pic.twitter.com/zUJdrUuo3s — Jeff Reid (@JeffReidUP) March 31, 2024

Amazing to get to see @MensahTamStock at #NXTMelbourne tonight. Looking forward to seeing her bright future. pic.twitter.com/tmZGjkyLWx — Jeff Kocks (@JeffKocks) March 31, 2024

Evans wins battle royal to face Oba later tonight! #NXTMelbourne pic.twitter.com/7JBSeCIg80 — Lowreybang (@TheLowreyBang) March 30, 2024

► Cartel provisional de NXT Stand & Deliver

Falta poco más de una semana para Stand & Deliver, el próximo Premium Live Event de NXT, que se emitirá el mismo sábado horas antes de la Noche 1 de WrestleMania 40.

Este ha sido el último evento no televisado de la marca amarilla antes del show que se realizará en el Wells Fargo Center en Filadelfia, Pensilvania, el 6 de abril.

Quedando un último programa por delante, veamos cómo luce el menú de luchas con cuatro combates titulares y uno que enfrentará a dos antiguos mejores amigos en su momento de más odio.