Lista la final para buscar el Campeonato de Parejas NXT

Luke Gallows y Karl Anderson llegaron a NXT con la firme misión de conseguir el Campeonato de Parejas de la marca, pero para ello tenían que superar un torneo para convertirse en retadores en Stand & Deliver.

Para ello se enfrentaron a Hank Walker y Tank Ledger en la primera parte del torneo, buscando su pase a la triple amenaza por equipos de donde saldrían los retadores de Bron Breakker y Baron Corbin.

La lucha comenzó a todo vapor, con los cuatro luchadores soltándose golpes a diestra y siniestra en una auténtica competencia de fuerza.

The OC gets the W

