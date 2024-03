Sammy Guevara: «Cometo errores, trato de mejorar. Gracias»

La gran figura de AEW, Sammy Guevara, quien se encuentra suspendido de la empresa desde hace un par de semanas, luego de que conectar su remate final a la cabeza de Jeff Hardy, cuando este estaba groggy por haber recibido un golpe con las rodillas de Guevara en la cara que, de paso, le rompió la nariz, emitió un comunicado en video para hablar de esta situación. Guevara rompió el silencio a través de un vlog en su canal de YouTube, y agradeció a todos los fanáticos por el apoyo que le han estado brindando. Estas fueron sus palabras:

► Sammy Guevara se pronuncia tras ser suspendido de AEW

«Para la gente que me apoya, ya sea desde el principio, en el medio, o tal vez este sea el primer video mío que vean, solo quiero decirles gracias.

«Entiendo que soy una persona que ha cometido errores, pero también soy alguien que ha intentado mejorar.

«Adaptarse a las circunstancias» es un dicho que realmente comprendo ahora que tengo 30 años. La vida te lanzará muchas cosas.

«Pero es cómo enfrentas esas adversidades lo que te define. Sé quién soy y sé lo que estoy persiguiendo.

«Nos vemos en la cima».

Recordemos que el Comité Disciplinario de AEW, liderado por Bryan Danielson, determinó que Guevara no tenía por qué conectar con su GHT, su versión del GTS, a Hardy en la cabeza. La suspensión ha causado controversia, pues para muchos, la culpa fue del réferi por no ordenar acabar la lucha de forma inmediata cuando Jeff se rompió la nariz y dio muestras de que no estaba bien de salud.

El motivo de la suspensión fue por no seguir los protocolos ante posibles casos de conmociones cerebrales. Si bien Hardy al final no sufrió una conmoción cerebral, Guevara tenía que suponer que así había sido luego del fuerte golpe accidental que le dio en la cabeza a Jeff, y no tenía que haberlo rematado con su GTH.