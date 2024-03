Drew Gulak retuvo el Campeonato Copa Heritage NXT ante Riley Osborne

Esta noche en NXT, Drew Gulak fue el seleccionado de la del No Quarter Catch Crew para defender el Campeonato Copa Heritage NXT ante Riley Osborne de la Chase U. Y logró su cometido, gracias a que en la tercera caída, Jazmyn Nyx, también de la Chase U, le costó a su compañero Osborne la victoria con un tremendo error.

La lucha comenzó con ambos hombres aplicándose llaves de sumisión antes de lanzarse con un Monkey Flip. Osborne realizó una derribada con el brazo para Gulak, quien revirtió con un raquetazo. Osborne se subió a la cuerda superior y realizó un moonsault sobre Gulak para conseguir la primera caída.

En el segundo asalto, Gulak salió del ring, Osborne aprovechó para lanzarse sobre él desde la ceja del ring. Osborne aterrizó con una plancha cruzada desde la segunda cuerda. Gulak hizo una rodada a espaldas sobre Osborne para conseguir la segunda caída.

.@DrewGulak just picked up the second fall and this match has turned into chaos 😱#WWENXT pic.twitter.com/tquxG9ZThZ

— WWE NXT (@WWENXT) March 20, 2024