NXT: Trick Williams venció a Noam Dar

La más reciente edición de NXT estuvo estelarizada por un combatazo entre Trick Williams y el «Supernvoa 11» Noam Dar, que terminó con la victoria del primero. Williams comenzó la lucha golpeando a Dar con un par de azotones.

Luego, Williams puso a Dar en una llave de sumisión, pero Dar logró escapar. Dar intentó atacar con un tackle de hombro, pero Williams se mantuvo en pie. Williams intentó dar una patada, pero Dar contraatacó con un Ankle Lock.

Williams logró escapar y golpeó a Dar con una patada voladora antes de derribarlo. Williams subió a la segunda cuerda, pero Dar lo detuvo con una patada en el abdomen. Dar continuó atacando a Williams con más patadas en el pecho y luego con unas patadas voladoras.

Mientras tanto, los guardias de seguridad de Carmelo Hayes golpearon la puerta de su camerino. Dar logró rodar fuera del ring y Jakara Jackson fue a verificar su estado. Dar intentó someter a Williams con una dormilona, pero Williams lo envió contra el esquinero.

Williams contrarrestó un triángulo de Dar con un powerbomb. Williams intercambió golpes con Dar antes de derribarlo con un lazo volador. Luego, Williams lo golpeó con un spinebuster, pero Dar logró contrarrestar y hacerle un toque de espaldas.

Dar intentó aplicar un Ankle Lock, pero Williams alcanzó las cuerdas para escapar. Dar siguió atacando a Williams con varias pisadas, pero Williams lo golpeó con un uranage y una patada de talón. Williams continuó con un flapjack, pero Oro Mensah intervino.

Lash Legend también interfirió, pero Williams la detuvo. Dar aprovechó la distracción y atacó a Williams con un supléx alemán, seguido de un codazo giratorio. Dar intentó el toque de espaldas, pero Williams se liberó. Dar intentó su Nova Roller, pero Williams lo contrarrestó con su Trick Shot Jump Knee para la victoria.

😳😳😳 @lashlegendwwe had @_trickwilliams in a trance and it almost cost him! #WWENXT pic.twitter.com/rFOROCYze1

Tras el combate, Williams tomó micrófono y le dijo a Carmelo Hayes que esta rivalidad ya era personal, por lo que no tenían que esperar hasta Stand & Deliver para luchar. El equipo de seguridad de Hayes apareció y rodeó a Williams en el ring.

Luego, de la nada, uno de los guardias de seguridad se reveló como el mismísimo Hayes, y Carmelo atacó a Williams a traición. Los guardas de seguridad de Hayes se unieron y le dieron una paliza a Williams. Hayes luego le dio un tremendo rodillazo a Williams y quedó parado orgulloso de su ataque y así cerró el show.

"I will take you out"@Carmelo_WWE just proved he'll do whatever it takes to end @_trickwilliams for good…#WWENXT pic.twitter.com/BaeaR2pc0h

— WWE (@WWE) March 20, 2024