Adam Copeland: «Realmente, no sabía si iba a seguir luchando»

Este miércoles en Dynamite, viviremos la que podría ser la culminación de la rivalidad entre dos grandes amigos y hermanos fuera del ring, como lo son Adam Copeland y Christian Cage. El combate es muy especial, pues no solo será un «I Quit» Match, es decir, una lucha en donde el ganador será quien haga decir a su rival en un micrófono «Me rindo», sino que, además, ocurrirá en Toronto, Ontario, Canadá, el país natal de ambos luchadores, y en donde ambos iniciaron su carrera en la lucha libre profesional. Además, el combate será por el Campeonato TNT.

Copeland recientemente estuvo siendo entrevistado por TSN 1050 en Toronto, y allí habló acerca de esta lucha, revelando que la última vez que luchó en Toronto, ni siquiera sabía si realmente iba a poder esta en la lucha libre profesional. Copeland hace referencia a la última vez que luchó en WWE, el pasado 18 de agosto de 2023, cuando venció a su gran amigo, Sheamus, en un show desde el Scotiabank Arena en Toronto, Ontario.

► Adam Copeland recuerda la última vez que luchó en Toronto

«Cada vez que tengo la oportunidad de volver a casa, ¿verdad? La última vez que me presenté en Toronto, no sabía si seguiría luchando, de verdad que no lo sabía. Avanzamos rápido seis o siete meses después, aquí estoy, y es como mi tormenta perfecta. Estoy luchando contra un tipo que conozco desde sexto grado. Lo estamos haciendo en nuestra ciudad natal. Es una lucha de «rendición». Hay mucho en juego. Es muy divertido. Si le hubieras dicho a Adam de 12 años en Orangeville que algún día, 40 años después, estaríamos subiendo al ring el uno contra el otro, habría dicho que estás loco, pero aquí estamos».