Nic Nemeth defiende a los fans criticados por The Rock

Aunque recientemente Nic Nemeth se burló de la historia televisiva de Cody Rhodes en WWE, en lo que fue su primera participación como panelista de Busted Open Radio, recientemente, Nic Nemeth, ha realizado un muy interesante comentario, en donde defendió a los fanáticos que han venido siendo víctima de las críticas, de los ataques y de las burlas de The Rock, quien ha llamado a los fans de Cody Rhodes como los Cody Crybabies. Estas fueron sus palabras:

► Nic Meneth defiende a los fans de Cody Rhodes y a quienes se involucran demasiado de forma apasionada en las historias y rivalidades de la lucha libre, a cualquier edad

«Hay personas auténticas que crecieron con estas historias y, ya de adultos, desahogan sus sentimientos… y a veces te entregan lo que quieres y a veces te lo retiran. ¿Sabes qué? Tienes derecho a estar tan involucrado en las historias; eso es lo que todos esperamos, sin importar qué. Así que me alegra que tú Dave LaGreca, estés tan comprometido que estabas tan desordenado, pero también debes recordar que, sin ti, tal vez no cambien la historia, tal vez no cambien todo.

«Hay emociones genuinas de fanáticos que invierten sus emociones en estas historias de lucha libre y que tienen una gran importancia en dar forma a las narrativas. ¿Sabes? El estigma que rodea a los fanáticos de la lucha libre es que… hay este estereotipo de «barbudos sentados en el sótano de su mamá», pero sabes, ¿qué cosa es mejor que vivir con la familia? Está genial poder calentar pizza en el microondas para comidas rápidas, antes de volver a «seguir a Cody Rhodes por todos lados».