Resultados WWE NXT Live (29/3): ¡No lo verás en TV!

WWE NXT estuvo el 29 de marzo de 2024 celebrando un House Show en la arena Havert L. Fenn Center en Fort Pierce, Florida, Estados Unidos, del que tenemos todos los detalles.

► Resultados WWE NXT Live (29/3)

Batalla real para ser retadora al Campeonato Femenil NXT : La ganadora es Arianna Grace

: La ganadora es Riley Osborne derrota a ???

derrota a ??? Brinley Reece y Sol Ruca derrotan a Blair Davenport y Stevie Turner

Charlie Dempsey derrota a Dante Chen

derrota a Dante Chen Lexis King derrota a Eddy Thorpe

Meta-Four ( Noam Dar y Oro Mensah) (con Jakara Jackson y Lash Legend ) derrotan a Tyriek Igwe y Tyson Dupont

y Oro Mensah) (con Jakara Jackson y ) derrotan a Tyriek Igwe y Tyson Dupont Karmen Petrovic derrota a Lola Vice

The Family (Channing Lorenzo, Luca Crusifino y Tony D’Angelo) (con Adriana Rizzo ) derrotan a Out The Mud (Bronco Nima , Lucien Price y SCRYPTS ) (con Jaida Parker)

) (con Jaida Parker) Campeonato Norteamericano NXT : Oba Femi (c) vence a Drake Morreaux

: (c) vence a Drake Morreaux Campeonato Femenil NXT: Lyra Valkyria (c) derrota a Arianna Grace

Great Win Girl 💯💯💯Let's Flipping go and Never doubted it for a minute 🔥💯🗡️🗡️🗡️🗡️🗡️

@karmen_wwe#NXTFortPierce pic.twitter.com/ooAr7CABP9 — Darian Fine (@FineDarian) March 30, 2024

New guy making his debut!! Didn't catch his name because of how hated he is!! #NXTFtPierce #NXTFortPierce pic.twitter.com/9CPA0fN7wu — Wyatt (@BeastWrestler21) March 29, 2024

► Cartel provisional de NXT Stand & Deliver

Falta poco más de una semana para Stand & Deliver, el próximo Premium Live Event de NXT, que se emitirá el mismo sábado horas antes de la Noche 1 de WrestleMania 40.

Este ha sido el último evento no televisado de la marca amarilla antes del show que se realizará en el Wells Fargo Center en Filadelfia, Pensilvania, el 6 de abril.

Quedando un último programa por delante, veamos cómo luce el menú de luchas con cuatro combates titulares y uno que enfrentará a dos antiguos mejores amigos en su momento de más odio.