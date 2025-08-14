Previo WWE EVOLVE 13 de agosto 2025 | Dante Chen vs. Edris Enofe
► La hoguera de las vanidades
- Brooks Jensen derrotó a Tate Wilder. Detonado durante un segmento en el anterior episodio, Jensen tuvo aquí su primera victoria bajo los focos de WWE EVOLVE, tras dos Lariats y la consiguiente cuenta de tres, poco antes de los cinco minutos de este duelo de vaqueros. En las postrimerías, Jordan Oasis atacó a Jensen, con el que guarda hostialidades desde que lo dejara solo en un choque por parejas contra Swipe Right el pasado mes.
- Wendy Choo apareció riendo malignamente mientras se veía a sí misma ganando un combate.
- Harley Riggins y Jax Presley, nuevas caras en WWE EVOLVE, discutieron con Jack Cartwheel y Cappuccino Jones en un gimnasio y se armó combate. Muy testosterónico todo.
- Jackson Drake reprendió a Bryce Donovan por su derrota de la pasada semana, aunque este apenas se inmutó y dijo que le había conseguido un combate a Zayda Steel para el episodio que nos ocupa y otro a Swipe Right para el siguiente, aunque sin revelar oponentes, algo que no hizo mucha gracia a Steel, Brad Baylor y Ricky Smokes.
- Dante Chen derrotó a Edris Enofé. Ya era hora de que el singapurense ganara alguna lucha, luego de perder su primera precisamente ante Enofé el pasado mes, quien intentó el trampeo agarrando la trusa en un intento de cuenta de tres y acabó comiéndose el remate de su rival (Chentle Touch) y el pin. Encuentro más largo que el «opener», si bien nada especial.
- Ridge Holland se mofó de la derrota de Tate Wilder y el cowboy le propuso verse las caras sobre el ring, pero el inglés le expuso que ya tenía compromiso para el próximo capítulo con Sean Legacy.
- Stevie Turner dio a Kylie Rae un mano a mano contra Chantel Monroe y seguidamente, le dijo a Jordan Oasis que se tomara una semana libre y que vería cómo solucionar sus pleitos con Brooks Jensen.
- Layla Diggs (con Masyn Holiday) derrotó a Zayda Steel (con Bryce Donovan). Que Donovan intentara ayudar a Steel provocó su expulsión de «ringside» y a su vez, que tal hecho distrajera a Steel y cayera tras el remate de Diggs (Diggity Splits) y la cuenta de tres. Mal negocio hizo Donovan.
- It’s GAL se ofreció como entrenador a Jamar Hampton y el novel talento aceptó un tanto intrigado.
- Sean Legacy confesó a Chuey Martinez que no prestaba atención al reto lanzado por Ice Williams en un segmento y que a cambio, tenía puesta su mira sobre Ridge Holland. Menudo desaire.
- OPORTUNIDAD POR EL CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Karmen Petrovic derrotó a Tyra Mae Steele. Empezó muy bien Steele en modo Brock Lesnar, pero Petrovic se repuso y en apenas un par de minutos le dio la vuelta al encuentro y se lo llevó con su remate (Petrifier) y la cuenta de tres. Estelar de poca enjundia.
- Como epílogo, Kali Armstrong apareció, aplaudió a Petrovic y ambas intercambiaron miradas desafiantes.
- Tengo la sensación de que WWE EVOLVE está virando demasiado hacia la cháchara en comparación a sus primeros capítulos, donde había un buen equilibrio entre segmentos hablados y desempeño sobre el ring. Y es que las luchas vistas ayer resultaron anecdóticas, pues además de no tener demasiada calidad, apenas ayudaron a desarrollar rivalidades, más allá de la interesante historia sobre The Vanity Project. Como principal muestra, el «main event», demasiado corto, que precisamente por autoconclusivo lucía propicio tuviera mayor duración y ayudara a elevar también a Steele. Espero que WWE EVOLVE no continúe en esta dinámica. 5/10.
Karmen knocking out Tyra Mae Steele with that kick!!🔥 #WWEEvolve pic.twitter.com/WAg8yMKblD— Seth Joseph (@SethJoseph95) August 14, 2025