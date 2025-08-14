Mientras encara la recta final de su carrera en la WWE, John Cena estrena la segunda temporada de uno de sus mayores éxitos: la serie Peacemaker de HBO Max. El 21 de agosto llegan a la plataforma de streaming los nuevos episodios y recientemente el luchador y actor regresó a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon para promoverlo y ofrecer algunas declaraciones interesantes.
► En palabras de John Cena
Peacemaker 2
«Estoy emocionado por Peacemaker. Hemos estado esperando tres años para que este show regrese. Sé que el Universo DC tuvo que reorganizarse cuando Superman salió y fue un éxito tremendo. La temporada 2 de Peacemaker es la continuación de eso, así que estoy muy emocionado. Yo estuve ahí y fue genial, fue fantástico. Cuando James Gunn llama, contestas. Me dijo ‘Oye amigo te necesito’ y yo respondí ‘No tengo tiempo’ y él dijo ‘Es para Superman’ y le dije ‘Estoy ahí’. Ni siquiera lo hubiera dudado, simplemente me habría presentado, es genial».
La gira de despedida de WWE
«Me quedan 11 fechas y, aunque cada parte de mí desearía tener más tiempo, mi cuerpo me está pidiendo a gritos que cierre este capítulo. Parezco más joven de lo que soy, pero tengo 48 años y cumpliré 49 el próximo año. Estoy muy agradecido de que WWE me haya dado casi 25 años para salir ahí fuera, hacer lo mío y vivir una experiencia fantástica.
Recuerdo cuando, en 2002, era un joven pensando que nunca tendría una oportunidad. Llegué con una generación hambrienta y, si me quedo más tiempo, estaría quitando oportunidades a esos nuevos talentos. Es momento de irme. WWE se mueve muy rápido y pocas veces tenemos tiempo para mirar atrás. Ahora que estoy en la gira de despedida, no quiero quedarme en el pasado. En enero miraré atrás y reflexionaré sobre todo, pero ahora quiero disfrutar cada momento que el público me regale en estas últimas 11 fechas.
He hecho muchas cosas en mi carrera y he estado frente a multitudes increíbles, pero nunca frente a la que nuestro roster actual llama la mejor afición en la historia de WWE, en Lyon, Francia. En unas semanas podré estar con ellos y lo espero con muchas ganas. He ganado 17 campeonatos, he viajado por el mundo cientos de veces y aún no he escuchado a esa supuesta mejor afición. Incluso en este tramo final sigo aprendiendo, sigo viviendo cosas nuevas y sigo agradecido de poder hacerlo».