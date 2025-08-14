El prometedor contendiente de la división de peso medio de la UFC, el brasileño Caio Borralho, se mantiene preparado de cara al UFC 319 de este fin de semana.

A pesar de estar programado para enfrentarse a Nassourdine Imavov en el evento principal del UFC París el 6 de septiembre, Borralho (17-1 MMA, 7-0 UFC) ha aceptado participar como luchador suplente en la pelea por el título de peso medio del UFC 319 entre Dricus Du Plessis (23-2 MMA, 9-0 UFC) y Khamzat Chimaev (14-0 MMA, 8-0 UFC), que tendrá lugar en Chicago este sábado.

Imavov estaba inicialmente previsto como suplente, pero optó por centrarse por completo en su campamento de entrenamiento para la pelea contra Borralho, lo que llevó a la UFC a ponerse en contacto con el brasileño para que ocupara su lugar.

Dada la urgencia de la promoción por conseguir un suplente, «The Natural» se pregunta si puede haber dudas sobre la disponibilidad de Du Plessis o Chimaev de cara al evento estrella de este fin de semana.

«No dijeron quién podría lesionarse, si Khamzat o Dricus, ni cuál era el problema», declaró Borralho a MMA Fighting. «Pero sospecho porque antes dijeron que no habría suplente y de repente han conseguido uno. Es posible que esté pasando algo, pero no sé qué es».

«Si nos guiamos por la lógica, Chimaev tiene más posibilidades de retirarse porque ya lo ha hecho varias veces antes», añadió. «Sabemos que entrena como un loco, por lo que siempre se lesiona. Pero recientemente he oído que está muy bien, que está sano y que no tiene lesiones graves. No sé cómo está Dricus. No ha publicado mucho en las redes sociales.

«Lo que me preocupa de Chimaev es su peso. Vi una foto y parece enorme, tío. Sabemos que a veces le cuesta alcanzar el peso. Ya veremos, tío. Mantendré las manos en alto hasta que salga del hotel hacia el estadio. Hasta entonces, estoy concentrado al 100 % en este combate».

A pesar de ser un suplente con otra pelea oficialmente firmada y anunciada para el mes siguiente, Borralho no «malgastará energía en cosas que no puede controlar». Estará en Chicago listo para intervenir en caso de que algo salga mal con cualquiera de los competidores del campeonato, pero eso es todo lo que puede hacer por el momento.