Previo WWE EVOLVE 6 de agosto 2025 | Kali Armstrong vs. Jin Tala
► La veda de Carver
- El show abrió con Kali Armstrong saliendo al ring y diciendo que no quería esperar al estelar para vérselas con Jin Tala. Esta salió y se armó gresca, que varios réferis tuvieron que detener. Stevie Turner decretó entonces que la lucha titular sería la primera del episodio.
- CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Kali Armstrong (c) derrotó a Jin Tala para retener el título. En comentarios se dijo que Tala no estaba lista ante el inesperado adelanto del choque, pero de cualquier modo, Armstrong ganó limpiamente vía pin tras su Kali Connection. Una lucha breve, considerando su carácter titular (apenas seis minutos), pero donde ambas gladiadoras demostraron que podrían ser habituales, cuanto menos, de NXT. Al concluir, Karmen Petrovic hizo acto de presencia y confrontó a Armstrong, recordándole que tienen asuntos pendientes; en referencia al duelo titular que tuvieron el pasado mes en NXT, que quedó sin resultado por una intervención de Jordynne Grace.
- En los comedores, Brad Baylor le dijo a Bryce Donovan que le había conseguido un combate contra Keanu Carver, luego de comentar cómo este pretendía defenestrar a todos los talentos de WWE ID.
- Carlee Bright y Kendal Grey mostraron sus intenciones de castigar a Wendy Choo.
- La realización dio cuenta de cómo el pasado fin de semana, durante un evento producido por GCW, Kylie Rae y Cappuccino Jones se coronaron primeros monarcas de WWE ID.
- Por orden de Stevie Turner, Karmen Petrovic se medirá a Tyre Mae Steele la próxima semana para determinar nueva retadora al Campenato Femenil WWE EVOLVE.
- Wendy Choo derrotó a Carlee Bright (con Kendal Grey). Bright quedó en brazos de Morfeo como consecuencia del Dirtnap de Choo, y el árbitro dio a esta la victoria. Robert Stone recalcó que Bright nunca hizo «tap out», por lo que tal vez haya revancha. Tuvieron aquí Choo y Bright más minutos que Armstrong y Tala, cosa algo difícil de entender.
- Con Chuey Martinez y su micrófono como convidados de piedra, Tate Wilder y Brooks Jensen intercambiaron palabras (Jensen, asimismo, no dijo cosas muy positivas sobre Jordan Oasis) y se programó mano a mano entre ellos.
- En una promo grabada, Dante Chen expresó su descontento por perder ante Edris Enofé dos semanas atrás. Por obra y gracia de Stevie Turner, habrá revancha el miércoles que viene.
- Keanu Carver derrotó a Bryce Donovan (con The Vanity Project). Interferencias de los vanidosos, de Brooks Jensen y en última instancia de Jordan Oasis lastraron un poco lo que estaba siendo un notable estelar, finiquitado con el Powerslam marca de la casa de Carver. Aunque se vendió que tales distracciones jugaron su papel, me habría gustado ver a Donovan invicto durante más tiempo en pos de un futuro «face turn», pues es uno de los luchadores más interesantes de esta submarca de desarrollo.
- Con 45 minutos, este vigesimotercer episodio de WWE EVOLVE tuvo el perfecto equilibrio entre acción y promos (alrededor de 22 minutos cada factor), si bien el «opener» mereció mayor duración dada la calidad de las implicadas y la propia naturaleza del encuentro, principal pero que le pongo junto a la derrota de Bryce Donovan, como ya expliqué. Por lo demás, una edición bastante disfrutable, donde se siguieron desarrollando rivalidades con mucha soltura. 6/10.
Kali Armstrong retains over Jin Tala— CrispyWrestling (@CrispyWrestlin) August 7, 2025
Jin Tala will be back though 100%!!#WWEEvolve pic.twitter.com/9crWPAeO3D