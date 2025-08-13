Previo WWE EVOLVE 13 de agosto 2025 | Dante Chen vs. Edris Enofe

El elenco de WWE Evolve se presentará este miércoles en su sede del Performance Center, en Orlando, Florida.
► La semana pasada
Las luchas presentadas fueron:
- CAMPEONATO FEMENIL WWE EVOLVE: Kali Armstrong (c) retuvo ante Jin Tala
- Wendy Choo derrotó a Carlee Bright
- Keanu Carver derrotó a Bryce Donovan
► Este miércoles en WWE Evolve
En resumen de lo acontecido el pasado miércoles Kali Armstrong tuvo otra defensa exitosa del campeonato. Al parecer será la reinante titular femenil por buen rato.
Pese a intervenciones de The Vanity Project, Keanu Carver pudo obtener la victoria sobre Bryce Donovan, siguiendo con sus intenciones de aniquilar a todo el elenco de EVOLVE.
Wendy Choo dio cuenta de Carlee Bright por la vía del sueño en un combate menos importante de la división femenil.
Esta noche Dante Chen se enfrenta en lucha de revancha contra Edris Enofé. Todo ello después de mostrarse descontento con su derrota de hace par de semanas.