Primer día del nuevo año, y primer episodio de ROH, segundo de la semana tras el visto el martes, este también se grabó entre los pasados días 20 y 21 de diciembre desde el Hammerstein Ballroom de New York City (New York, EEUU), aunque a cambio, se emitió en HonorClub.

Como principal punto, promocionado incluso con combate ad hoc durante el último Dynamite, Bandido, antes de buscar el Campeonato Mundial AEW frente a MJF, hizo equipo con Jay Lethal para medirse a The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson); cuando por su parte, Christian pretende el Campeonato Mundial ROH que ostenta la figura mexicana.

Además, Billie Starkz y Diamanté tuvieron oportunidad de resarcirse de su derrota tres semanas atrás ante Deonna Purrazzo y Madison Rayne vía revancha, Dalton Castle y The Outrunners buscaron venganza contra MxM TV en una «Fight Without Honor», Hechicero reapareció en ROH teniendo a Aaron Solo como rival, Komander se unió a Top Flight en choque con Shane Taylor Promotions, Bryan Keith se probó frente a Serpentico y hubo nueva implicación de Lance Archer.

► El adiós de Madison Rayne

Bandido y Jay Lethal vs. The Swirl (Blake Christian y Lee Johnson) acabó sin resultado . En los últimos compases, Lethal se alejó de su esquina para no hacer el tag a Bandido y este tuvo que defenderse sólo ante The Swirl. Entonces, «The Franchise» volvió al ring y le endosó una Lethal Injection al mexicano. Rudazo. El trío de villanos conjuntaron paliza y le quitaron la máscara al Campeón Mundial ROH, hasta que Adam Priest y Tommy Billington hicieron el salve. Un poco tarde. Debo reconocer que no vi venir ese «turn».

Bryan Keith derrotó a Serpentico . Lucha de realce para Keith, aquí individual después de su implicación en el capítulo especial del martes. Con su Tiger Driver, el cazarrecompensas hizo que su rival espaldara la lona por tres segundos.

Billie Starkz y Diamanté derrotaron a Deonna Purrazzo y Madison Rayne . Aunque Starkz y Diamanté intentaran pillar desprevenidas a sus rivales al inicio, la victoria de las rudas fue limpia. Rayne encajó el pin tras el Senton Atómico de Starkz sobre los 10 minutos.

Lance Archer derrotó a Steve Gibki . Año nuevo, mismo «bookeo» para Archer: «squashes» que no van a ninguna parte. Gibki es un veterano del área «Tri-State», debutante con ROH, aunque ya visto años atrás en AEW Dark.

Komander (con Alex Abrahantes) y Top Flight (Dante y Darius Martin) (con Christiopher Daniels) derrotaron a Shane Taylor Promotions (Lee Moriarty, Shawn Dean y Carlie Bravo) . Aunque también demasiado corta, estuvo entretenida esta contienda por el contraste de estilos entre equipos. Dean fue puesto de espaldas planas por Dante luego del remate combinado de los hermanos.

Acompañada de Deonna Purrazzo, Madison Rayne anunció el «fin de una era», exponiendo que de aquí en adelante sólo ejercería de entrenadora. Como cierre, Rayne y Purrazzo se abrazaron. Está en bastante buena forma Rayne, pero supongo que aunque quisiera continuar con su trayectoria competitiva, no habría mucho hueco para ella en ROH ni en AEW.

Hechicero derrotó a Aaron Solo . Tuvo Solo cierta ofensiva, aunque la lucha oliese a «jobber time» desde mi casa, hasta quedar de espaldas planas con una rodada marca de la casa de la que fue incapaz de salirse. Interesante, porque no supuso una victoria contundente para Hechicero.

Dalton Castle y The Outrunners (Truth Magnum y Turbo Floyd) derrotaron a MxM TV (Mansoor, Mason Madden y Johnny TV) (con Taya Valkyrie). Los rudos portan desde hace algunas semanas el «gimmick» de antinavideños, y así lo demostraron tirando al suelo el árbol situado en el stage, para disgusto de Castle y los Outrunners, quienes lograron ponerlo en pie de nuevo. Un «main event» festivo y de violencia «light», donde en los últimos compases las mesas fueron protagonistas, pues Magnum y Floyd, mediante Suplex conjunto, hicieron que Madden atravesara una y lo pusieron de espaldas planas. Simpática lucha (la más larga del capítulo; alrededor de 11 minutos), principalmente por el impagable Castle.

⇒ Como he titulado en mi review del iMPACT! de anoche, podría usar aquí igualmente eso de «Nuevo año, mismo ROH». Pero ciertos detalles narrativos y algunas luchas entretenidas me llevan a darle un aprobado. Madison Rayne tuvo la fortuna de despedirse de los rings en un show digno, y creo que esto supone la mejor conclusión. Acabamos de empezar 2026. Ya habrá tiempo para críticas menos amables.

5/10

When the tree comes down, chaos erupts!@theDALTONcastle and The Outrunners (@turbofloyd_ & @TruthMagnum) collide with MxM TV in a FIGHT WITHOUT HONOR! 📺 Watch ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxr3sN pic.twitter.com/BeQb9AWbZo — ROH – Ring of Honor Wrestling (@ringofhonor) January 2, 2026