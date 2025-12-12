Seis días después de Final Battle, ROH ofreció nueva edición de su show semanal vía HonorClub, grabada el pasado sábado desde el Greater Columbus Convention Center en Columbus (Ohio, EEUU).

Amplio cartel el que presentó esta «resaca» de Final Battle. Entre otros puntos anunciados, Athena celebró tres años como Campeona Mundial ROH; Lacey Lane buscó una oportunidad al Campeonato Mundial Femenil de Televisión ROH midiéndose a la portadora del oro, Red Velvet; Shane Taylor Promotions y SkyFlight, acompañados de Komander, buscaron dirimir diferencias; hubo duelo entre Hechicero y Josh Woods y Dalton Castle y The Outrunners unieron fuerzas con Adam Priest y Tommy Billington para ir contra MxM TV y The Premier Athletes

► La espiral continúa

El capítulo abrió debidamente, con Athena y su celebración, acompañada de Billie Starkz y Diamanté. Tras toda la pompa y circunstancia y el regodeo en su grandeza, la Campeona Mundial ROH puso su mira sobre Starkz, recordándole que no pudo ganar el Campeonato Puro ROH en Final Battle. Sin embargo, ofreció a Starks una oportunidad para enmendar un poco su fracaso mediante un combate junto a Diamanté, yendo contra Deonna Purrazzo y una socia que la Campeona Pura escogiera. Athena cerró el segmento asegurando que permanecería como campeona por los siglos de los siglos. Preveo que esto va a ser con diferencia lo mejor del show.

Spanish Announce Project (Angelico y Serpentico) derrotaron a LSG y Josh Crane . Una semana más, Angelico en una lucha de relleno, que además, apenas sobrepasó los cinco minutos. Los dos integrantes de Spanish Announce Project hicieron rendir simultáneamente a sus rivales.

The Dark Order (Evil Uno, John Silver y Alex Reynolds) derrotaron a The Frat House (Preston Vance, Cole Karter y Griff Garrison) . Con su Blackout en conjunción, los oscuros tumbaron a Karter y lo pusieron de espaldas planas. The Frat House no hacen honor a, valga la redundancia, ROH. Esta lucha duró dos minutos más que la anterior. Poco más que añadir.

ROH recordó la victoria de Deonna Purrazzo en Final Battle y nos mostró declaraciones inéditas de «la Virtuosa», quien expuso haber encontrado en ROH un sitio donde crecer y descubrirse a sí misma. Una pena, Purrazzo, que ROH ya no sea aquel lugar.

Zayda Steel derrotó a Rachael Ellering . Steel no pudo vencer en su debut con ROH durante el pre-show de Final Battle. Así que ante una gladiadora como Ellering, que sólo la programan para «jobbear», el resultado estaba cantado. Satellite DDT sobre los seis minutos de contienda y cuenta de tres. En las postrimerías, Steel y Ellering se dieron la mano. La verdad, Steel tiene más gracia siendo ruda.

Vía promo, Blake Christian reveló tener todavía como objetivo el Campeonato Mundial ROH que porta Hechicero. Al menos parece haber ya una dirección para Christian.

Jay Lethal derrotó a Nathan Cruz . La Lethal Injection permitió que «The Franchise» pusiera de espaldas planas a Cruz. Relleno aún más gordo que el de Spanish Announce Project. Cuanto menos, Cruz vuelve a sentirse luchador, tras ser contratado por AEW como entrenador y productor. Aunque breve, buen debut. No sé si Tony Khan lo querrá delante de las cámaras. Con 35 años, podría tener una última etapa competitiva.

Deonna Purrazzo y Madison Rayne derrotaron a Billie Starkz y Diamanté . Rayne, oriunda de Columbus, supuso la socia de Purrazo, y fue clave a la hora de que Starkz no rompiera el Fujiwara Armbar con el que Diamanté sucumbió. Otra lucha corta, pero que de tener una duración estimable, seguramente habría lucido mejor que la final del torneo por el Campeonato Mundial Femenil de Parejas del pasado miércoles. Al concluir, Athena volvió a regañar a Starkz. Parece que ROH sigue sugiriendo que Starkz destronará a Athena en el futuro. No me parece mala idea, aunque el chicle se alarga ya demasiado.

Ante el micrófono de Lexy Nair, Red Velvet dijo que en Final Battle había vencido a la luchadora número uno del mundo y por tanto, ahora ella era la número uno. Tiene su lógica.

Hechicero derrotó a Josh Woods . El mexicano hizo que el estadounidense se rindiera mediante un Octopus Stretch. Brillante desempeño de ambos, dos artistas del llaveo, a pesar, una vez más, de las limitaciones temporales. Sí, esta lucha también fue más corta que la de Frat House…

El próximo jueves, la edición de ROH se denominará Global Wars UK, a grabarse mañana desde la Utilita Arena de Cardiff (Gales).

Dalton Castle, The Outrunners (Turbo Floyd y Truth Magnum), Adam Priest y Tommy Billington derrotaron a MxM TV (Mansoor, Mason Madden y Johnny TV) y The Premier Athletes (Tony Nese y Ariya Daivari) (con Mark Sterling) . Y aquí, teniendo a un showman como Castle, ámen del talento que atesora Priest, apenas estipulas cuatro minutos de contienda. Priest y Billington, tras un combo German Suplex + Lariat, propiciaron que Nese cayera vía pin.

ROH nos recordó las victorias de Lee Moriarty y Shane Taylor Promotions en Final Battle. Entre bastidores, Moriarty y Taylor dieron cuenta del creciente gusto por ellos que siente el público, despreciando tal apoyo y a SkyFlight.

PROVING GROUND POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE TELEVISIÓN ROH: Red Velvet (c) derrotó a Lacy Layne . Otro error de programación, y no por el duelo en sí (adivinen: también corto), sino porque Velvet debía haber estelarizado el capítulo, considerando que su victoria sobre Mercedes Moné en Final Battle fue el punto más comentado del PPV. Me temo que sólo estuvo al servicio de la historia de Moné y Velvet apenas saldrá beneficiada.

Death Riders (Daniel Garcia y Wheeler Yuta) (con Marina Shafir) derrotaron a Willie Mack y Aaron Solo . Una pena que trataran a Mack como un talento «indie» cualquiera, perdiendo en apenas cuatro minutos, aunque Solo fuese el encajador de la rendición, vía Dragon Tamer.

. Una pena que trataran a Mack como un talento «indie» cualquiera, perdiendo en apenas cuatro minutos, aunque Solo fuese el encajador de la rendición, vía Dragon Tamer. Komander y SkyFlight (Scorpio Sky, Dante y Darius Martin) derrotaron a Shane Taylor Promotions (Shane Taylor, Lee Moriarty, Shawn Dean y Carlie Bravo). La lucha más extensa del show, si bien no alcanzó los 10 minutos. Komander dio la victoria al cuarteto técnico con su Cielito Lindo sobre Bravo y la cuenta de tres. De acuerdo, Komander luchará por el Campeonato Puro ROH de Moriarty en el episodio de ROH del próximo día 26, pero sigo diciendo que Red Velvet merecía el hueco estelar.

⇒ Se me hizo más larga esta edición semanal que Final Battle, y eso que no duró ni la mitad. ROH continúa en su tónica de ofrecer combates breves al peso, cuantos más mejor, no importa lo aleatorios que luzcan. Podría argumentarse que ante la lejanía de un próximo PPV (no hay noticias al respecto), hay margen para permitirse programar encuentros sin propósito narrativo. La cosa es que tampoco lo hay cada vez que se aproxima una gran cita. Nada nuevo bajo el sol. ROH se aproxima al final de 2025 con nulo propósito de enmienda.

4/10