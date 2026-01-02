Arrancó TNA el año 2026 desde el mismo escenario donde despidió 2025: el County Coliseum de El Paso (Texas, EEUU), con un episodio de iMPACT! grabado el pasado 7 de diciembre y emitido ayer vía TNA+, AXS TV (EEUU) y Sportsnet 360 (Canadá).

A dos semanas del estreno de iMPACT! en AMC, Frankie Kazarian se jugó su estatus de Campeón Mundial TNA ante Bear Bronson, quien obtuvo su oportunidad titular dos semanas atrás al vencer en una Battle Royal.

Por el lado femenil, hubo dos luchas multitudinarias. En la primera, Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore lanzaron un reto abierto que tuvo respuesta de parte de Indi Hartwell, Jody Threat y Jada Stone. En la segunda, Léi Yǐng Lee (Campeona Mundial Knockouts) se unió de nuevo a Xia Brookside para ir contra The Elegance Brand (Heather y M By Elegance).

Completando el cartel, Mustafa Ali enfrentó a The Home Town Man y se anunció la presencia de The System y The Righteous (Vincent y Dutch).

► Nuevo año, mismo iMPACT!

Hubo repaso de lo sucedido en el iMPACT! de hace dos semanas (el del pasado jueves fue un especial navideño irrelevante).

The Elegance Brand (Heather y M By Elegance) (con The Personal Concierge) derrotaron a Angel Warriors (Léi Yǐng Lee y Xia Brookside). Una interferencia de Dani Luna, sacando a Lee de su esquina y golpeándola, permitió que las elegantes aprovecharan para emboscar a Brookside y tras el Bow and Arrow Dropkick, cubrirla. Lo mejor: el definitivo posicionamiento de Luna como próxima retadora de Lee, tal vez en el estreno de iMPACT! en AMC (15 de enero) o ya en Genesis (17 de enero).

Gia Miller entró en la «oficina» de Santino Marella, y este, abatido, no tuvo palabras sobre la traición de su hija dos semanas atrás. Sólo quiso que Miller le entregara una nota a Tom Hannifan y Matthew Rehwoldt.

Dicha nota contenía tres anuncios: Stacks defenderá el Campeonato Internacional TNA ante Steve Maclin el próximo jueves, mientras para Genesis, Leon Slater pondrá sobre la mesa el Campeonato de la División X frente a Moose y Cedric Alexander, además de un duelo entre Elijah y Mustafa Ali.

Mustafa Ali (con Order 4) derrotó a The Home Town Man. Dio cierta guerra el héroe local, y hasta John Skyler y Jason Hotch debieron intervenir, distrayéndolo, para que Ali recuperara el control. El 450 Splash finiquitó esta lucha de realce antes de los tres minutos, donde el resultado no estaba en duda considerando el anuncio anterior, pero realmente no hizo nada por elevar el estatus del ex 205 Live. En las postrimerías, los rudos buscaron paliza sobre Cody Dea… perdón, The Home Town Man, pero Elijah apareció y con una canción, espantó a los rudos. Literalmente. Y no, no porque cantara mal, sino porque la canción era el tema de entrada de «The Home Town Man», un tanto irritante. Elijah añadió algunos versos de cosecha propia, apuntando que vencería a Ali en Genesis y lo celebraría con su colega enmascarado. A tenor de las reacciones, Elijah debería ser campeón mundial en TNA, pues es lo más parecido que tiene a Joe Hendry. He dicho.

Zachary Wentz pidió a Santino Marella una oportunidad titular para él, Trey Miguel o Myron Reed, luego de la recibida por Dezmond Xavier. Marella tuvo una respuesta: Wentz, Miguel y Reed se enfrentarían en una Triple Amenaza y el ganador lucharía contra Leon Slater por el Campeonato de la División X en el estreno de iMPACT! en AMC.

. Dio cierta guerra el héroe local, y hasta John Skyler y Jason Hotch debieron intervenir, distrayéndolo, para que Ali recuperara el control. El 450 Splash finiquitó esta lucha de realce antes de los tres minutos, donde el resultado no estaba en duda considerando el anuncio anterior, pero realmente no hizo nada por elevar el estatus del ex 205 Live. En las postrimerías, los rudos buscaron paliza sobre Cody Dea… perdón, The Home Town Man, pero Elijah apareció y con una canción, espantó a los rudos. Literalmente. Y no, no porque cantara mal, sino porque la canción era el tema de entrada de «The Home Town Man», un tanto irritante. Elijah añadió algunos versos de cosecha propia, apuntando que vencería a Ali en Genesis y lo celebraría con su colega enmascarado. A tenor de las reacciones, Elijah debería ser campeón mundial en TNA, pues es lo más parecido que tiene a Joe Hendry. He dicho. Zachary Wentz pidió a Santino Marella una oportunidad titular para él, Trey Miguel o Myron Reed, luego de la recibida por Dezmond Xavier. Marella tuvo una respuesta: Wentz, Miguel y Reed se enfrentarían en una Triple Amenaza y el ganador lucharía contra Leon Slater por el Campeonato de la División X en el estreno de iMPACT! en AMC.

TNA dio cuenta de que Moose intentó el martes sin éxito conquistar el Campeonato Norteamericano NXT de Ethan Page, además de recordarnos que Leon Slater podría coronarse Campeón NXT a costa de Oba Femi en New Year’s Evil.

Arianna Grace, acompañada de los «NXT Outlaws», dijo haber traicionado a su padre por estar harta de vivir a su sombra y por el presunto hecho de que TNA prescindiera de ella, acusándolo de haber antepuesto a los talentos de la empresa. Stack cerró la promo: «Ahora Arianna es mi chica. Y a veces, incluso me llama ‘daddy'».

The Diamond Collective (Tessa Blanchard, Victoria Crawford y Mila Moore) (con Robert Stone) derrotaron a Indi Hartwell, Jody Threat y Jada Stone. Cierta artista local, Krystal Poppin, cantó el tema de entrada de Blanchard. Y más interferencias aquí, en este caso de parte de Stone. Decisiva fue la última, pues distrajo lo suficiente a (Jada) Stone para que se comiera el Magnum de Blanchard (no el helado, sino el remate) y Moore la pusiera de espaldas planas. Precisamente la «MVP» del combate recibió el conteo. No obstante, Blanchard y Cía necesitaban ya una victoria.

En el informe semanal de lesionados, TNA apuntó que Elijah seguía sin tener el alta competitiva.

Cierta artista local, Krystal Poppin, cantó el tema de entrada de Blanchard. Y más interferencias aquí, en este caso de parte de Stone. Decisiva fue la última, pues distrajo lo suficiente a (Jada) Stone para que se comiera el Magnum de Blanchard (no el helado, sino el remate) y Moore la pusiera de espaldas planas. Precisamente la «MVP» del combate recibió el conteo. No obstante, Blanchard y Cía necesitaban ya una victoria. En el informe semanal de lesionados, TNA apuntó que Elijah seguía sin tener el alta competitiva.

Turno para The Righteous, quienes ¿secuestraron? a Matt Hardy dos semanas atrás, sacándolo de aquel Team TNA vs. Team NXT. Vincent expuso que sólo querían ayudar a los Hardy a ser inmortales y alcanzar nuevos techos. Matt y Jeff salieron entonces a escena y dijeron no estar interesados en una alianza con ellos, así que Vincent les advirtió que si no colaboraban, tendrían que atenerse a las consecuencias. Y sin avance alguno en la historia, cerró el segmento.

Leon Slater se unió a la mesa de comentaristas para la siguiente lucha.

TRIPLE AMENAZA: Myron Reed derrotó a Trey Miguel y Zachary Wentz. Lo mejor del episodio sin duda. La División X al rescate, aunque apenas tuvieran seis minutos de acción. Imposible hacer más. La última secuencia sintetizó la calidad del choque: Wentz endosó su UFO Cutter sobre Miguel, pero Reed aprovechó para caer sobre ambos con su 450 y cubrir al otrora Nash Carter. Interesante resultado, Reed ya compitió por el título que ostenta Leon Slater en Victory Road. Fue un gran duelo, así que o bien TNA busca asegurarse otro espectáculo, o bien Reed se corona en el estreno de iMPACT! en AMC.

The System nos recordaron que JDC colgará las botas en Genesis enfrentándose a su colega Eddie Edwards e hicieron el anuncio de que el próximo jueves los veremos a todos por última vez en choque contra los Hardy, Leon Slater y Cedric Alexander.

. Lo mejor del episodio sin duda. La División X al rescate, aunque apenas tuvieran seis minutos de acción. Imposible hacer más. La última secuencia sintetizó la calidad del choque: Wentz endosó su UFO Cutter sobre Miguel, pero Reed aprovechó para caer sobre ambos con su 450 y cubrir al otrora Nash Carter. Interesante resultado, Reed ya compitió por el título que ostenta Leon Slater en Victory Road. Fue un gran duelo, así que o bien TNA busca asegurarse otro espectáculo, o bien Reed se corona en el estreno de iMPACT! en AMC. The System nos recordaron que JDC colgará las botas en Genesis enfrentándose a su colega Eddie Edwards e hicieron el anuncio de que el próximo jueves los veremos a todos por última vez en choque contra los Hardy, Leon Slater y Cedric Alexander.

Ante el micrófono de Gia Miller, los Hardy se mostraron satisfechos por dicho anuncio. Al volver a vestidores vieron una habitación siniestra iluminada con velas y llena de fotos suyas.

CAMPEONATO MUNDIAL TNA: Frankie Kazarian (c) derrotó a Bear Bronson para retener el título. Considerando que era su tercer combate en TNA, Bronson lució como un retador creíble y puso en aprietos a Kazarian, que tardó cerca de 15 minutos en saldar esta defensa. Bronson logró regresar al ring in extremis luego de ser arrojado sobre las escaleras metálicas y quiso aplicar una Powerbomb, pero su castigada espalda se lo impidió y fue rematado con el Fade To Black. Supongo que Bronson acabará firmando con TNA.

Considerando que era su tercer combate en TNA, Bronson lució como un retador creíble y puso en aprietos a Kazarian, que tardó cerca de 15 minutos en saldar esta defensa. Bronson logró regresar al ring in extremis luego de ser arrojado sobre las escaleras metálicas y quiso aplicar una Powerbomb, pero su castigada espalda se lo impidió y fue rematado con el Fade To Black. Supongo que Bronson acabará firmando con TNA. Como epílogo, Mike Santana se dejó ver entre el público y le dio una noticia a Kazarian: el duelo que iban a disputar por el Campeonato Mundial TNA en Genesis se adelantaba al estreno de iMPACT! en AMC. Aunque el anuncio es positivo, tal cambio de planes no destila mucha seriedad.

⇒ La principal pega que un servidor ponía al producto semanal de TNA en 2025 me sirve para hablar del primer iMPACT! de 2026: ese escaso enfoque «in-ring», con combates cortos e interferencias. Al menos, el baile a tres entre Myron Reed, Trey Miguel y Zachary Wentz fue notable (detonando una suculenta revancha) y el estelar bastante digno. Por lo demás, me quedo con el ascenso de Dani Luna, quien debería estar de camino a coronarse Campeona Mundial Knockouts. Curiosamente, apenas hubo presencia de WWE, y me pregunto cómo le irá al show una vez tal «crossover» concluya. Seamos sinceros: sin el otrora Imperio McMahon, iMPACT! continuaría en AXS TV. Mi ilusión hacia la empresa vuelve a decaer.

5/10

